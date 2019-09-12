Gömeç’te 76 göçmen jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, ilçenin Keremköy Mahallesi’nde devriye nöbeti yaparken zeytinlik alan içerisinde bir grup göçmenin olduğunu fark etti.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 42 Afganistan, 33 Pakistan ve 1 Özbekistan uyruklu oldukları öğrenilen tamamı yetişkin erkek 76 göçmeni yakaladı.

Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

