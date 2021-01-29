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Gömeç’te ata sporu güreş heyecanı

29.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Gömeç Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kulübe yeni bir spor dalı kazandırdı.Başkan Himam, Gömeç ve Edremit Körfezi’ndeki gençleri sportif etkinliklere dahil ederek hem kötü alışkanlılardan uzak tutabilmeyi hem de genç sporcuların daha iyi yerlere gelebilmelerini hedeflediklerini belirtti.Her sporcunun başta ailesini ve Gömeç Belediyespor’u temsil ettiğini asla unutmaması gerektiğini vurgulayan Mehmet İrem Himam, “Daha iyi şartlar altında ülkemize hizmet eden bireyler yetiştirmek üzere kurulan güreş takımımız erkek ve kadın sporculara hitap edecek şekilde eğitimlerine yakın dönemde başlayacaktır” dedi.Türkiye Güreş Federasyonu’nun da destekleyerek gönderdiği malzemeleri sporculara takdim eden Başkan Himam, “Gömeç Belediyesi ve Gömeç Belediyespor Kulübü olarak sporcularımıza daha iyi hizmet vererek topluma örnek bireyler yetiştireceğiz.

Gömeç Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kulübe yeni bir spor dalı kazandırdı.
Başkan Himam, Gömeç ve Edremit Körfezi’ndeki gençleri sportif etkinliklere dahil ederek hem kötü alışkanlılardan uzak tutabilmeyi hem de genç sporcuların daha iyi yerlere gelebilmelerini hedeflediklerini belirtti.
Her sporcunun başta ailesini ve Gömeç Belediyespor’u temsil ettiğini asla unutmaması gerektiğini vurgulayan Mehmet İrem Himam, “Daha iyi şartlar altında ülkemize hizmet eden bireyler yetiştirmek üzere kurulan güreş takımımız erkek ve kadın sporculara hitap edecek şekilde eğitimlerine yakın dönemde başlayacaktır” dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu’nun da destekleyerek gönderdiği malzemeleri sporculara takdim eden Başkan Himam, “Gömeç Belediyesi ve Gömeç Belediyespor Kulübü olarak sporcularımıza daha iyi hizmet vererek topluma örnek bireyler yetiştireceğiz. Ülkemizin uluslar arası organizasyonlarda en çok altın madalya alan branşı güreş sporunu ilçemizde de aktif halde tanıtarak güreşçilerimize sahip çıkacağız. Bu vesileyle ileride eğitimlerini tamamlayan sporcularımız bizleri ve Gömeç’imizi, tabiî ki de ülkemizi müsabakalarda temsil edecektir. En büyük temennimiz kazandıkları madalyalarla ilçemizin ve ülkemizin gurur tablolarını yetiştirmiş olmak, onları bu konuda desteklemektir” diye konuştu.

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