Gömeç'te deve güreşi heyecanı

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de Gömeç ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde, 140 devenin kıyasıya mücadeleleri güreşsever tarafından heyecanla izlendi.

Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen deve güreşlerini, Gömeç Belediye Başkanı AK Parti'li Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı AK Parti'li Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı AK Parti'li Emin Ersoy, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile 5 bine yakın güreşsever izledi. 140 devenin güreşleri sırasında görevliler bazı develeri ayırmakta zorluk çekti. Güreşler sırasında bazı develerin tel örgülere yaklaşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Güreşen bazı develer ise alandan kaçtı. Güzel havada hem güreş izleyen hem de piknik yapan kişiler unutulmaz anlar yaşadı. Dereceye giren develerin sahiplerine Belediye Başkan Kazım Arslan tarafından kupaları verildi. Güreşleri izleyenlere ve devecilere teşekkür eden Başkan Kazım Arslan, “ Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gün geleneksel güreşlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda deve katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Güreşlerimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Deve güreşi kültürünü yaşatan Başkan Kazım Arslan’a teşekkür eden Deveciler Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ise, “Deve güreşleri kolay olmuyor. Bunun için belediyelerin desteği gerekiyor. Eskiden sıkıntı daha büyüktü. Şimdi federasyon kurulunca biraz işler kolaylaştı. Bundan sonra daha güzel olacak Develer kayıt altına alınarak ve sınıflandırılacak" diye konuştu.

Gömeç'teki deve güreşlerine 140 devenin katıldığını belirten Karaağaç Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan, "Görkemli güreşler oldu. Bu bir yörük kültürüdür. Bunu yaşatmaya kararlıyız. Güreşimize katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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