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Gömeç’te genç kuşaklara etnobotanik bilgilendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR Üniversitesi'nce başlatılan 'Gömeç İlçesinin Etnobotanik Özellikleri' adlı projeyle kuşaklar arasında bilgi akışı hefedleniyor.

Gömeç’te genç kuşaklara etnobotanik bilgilendirme

Fatih Emrah ERDOĞAN/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi'nce başlatılan 'Gömeç İlçesinin Etnobotanik Özellikleri' adlı projeyle kuşaklar arasında bilgi akışı hefedleniyor.
Proje Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Gülendam Tümen, Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi ve Yüksek Lisans öğrencisi Lale Memmedova bir yıl önce proje kapsamında köy okullarındaki öğrencilerle ortak bir anket çalışması başlattı. Çalışmada, öğrencilere verilen anketlerin evlerindeki büyüklerle birlikte doldurulması istendi.
Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Satıl amaçlarının genç kuşakların Etnobotanik bilgileri öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Satıl yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kırsal alanlardan kente göç, bitkiler konusunda geleneksel bilgi birikimine sahip kişilerin sayısı her geçen gün azalmaktadır. Bunun sonucu olarak eski kuşaklarca bilinen bitkilere ait bilgiler yeni kuşaklara aktarılamamaktadır. Bu çalışma ile kuşaklar arasındaki bu etnobotanik bilgilerin aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz."

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Gömeç’te genç kuşaklara etnobotanik bilgilendirmeGömeç’te genç kuşaklara etnobotanik bilgilendirmeGömeç’te genç kuşaklara etnobotanik bilgilendirme

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