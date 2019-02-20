Gömeç’te köpek operasyonu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma ekipleri, bakılması yasak olan 2 cins köpek ele geçirirken, baktığı ileri sürülen kişiye 15 bin lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında, bir tatil sitesinde A.A. isimli şahsın evinin bahçesinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bakılması yasak olan hayvanlar içerisinde bulunan birer tane "Dogo Argentino" kırması ve "Pitbull Terrier" cinsi köpek olduğunu tespit etti. Ardından ekipler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine A.A. isimli şahsa; 15 bin 604 TL idari yaptırım cezası kesilirken, bahse konu köpekler Gömeç Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından Balıkesir ili İvrindi ilçesinde bulunan hayvan barınağına teslim edildi.
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