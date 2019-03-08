HABER

Gömeç'te otobüs kamyona çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 08:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Gömeç'te otobüs kamyona çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edremit’ten İzmir yönüne giden Mehmet Gönüllü yönetimindeki 10 HF 252 plakalı, Balıkesir Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü, İsa Yılmaz'ın kullandığı 17 YA 499 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak zeytinlik araziye savruldu. Otobüs şoförü Mehmet Gönüllü ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu, sıkıştıkları yerde yaşamlarını yitirdi. Kaza yerine çok sayda ambulans sevk edilirken, yaralanan 7 kişi Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye Devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi sürdüğü bildirildi.
Kazada yaralanmayan kamyon sürücüsü İsa Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gömeç'te otobüs kamyona çarptı: 2 ölü, 7 yaralıGömeç'te otobüs kamyona çarptı: 2 ölü, 7 yaralıGömeç'te otobüs kamyona çarptı: 2 ölü, 7 yaralıGömeç'te otobüs kamyona çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Esenyurt'ta bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi (1)Esenyurt'ta bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi (1)
Kağıthane'de korkunç anlar! Çatıdan kurtardılarKağıthane'de korkunç anlar! Çatıdan kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iğdır'dan kahreden şehit haberi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Kahreden şehit haberi! Bakanlık duyurdu

Kağıthane'de korkunç anlar! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar

Kağıthane'de korkunç anlar! Çatıdan kurtardılar

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde İstanbul'da kadın cinayeti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Güngören’de yangın! 4’ü çocuk 16 kişi kurtarıldı

Gece yarısı korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.