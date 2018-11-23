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Gömeç’te yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde Ayşe Demirtaş (95) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gömeç’te yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde Ayşe Demirtaş (95) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Gömeç ilçesi kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi’nde Ayşe Demirtaş'a ait evde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan itfaiye ekipleri, Ayşe Demirtaş'ın cesedine ulaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Demirtaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gömeç’te yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldüGömeç’te yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldüGömeç’te yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldüGömeç’te yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

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