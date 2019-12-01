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Gömeç’te Zeytinyağı Tadım Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde ilk kez Zeytinyağı Tadım Şenliği düzenlendi.

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde ilk kez Zeytinyağı Tadım Şenliği düzenlendi.
Gömeç Belediyesi, Gömeç Zeytinciler Derneği ve Zeytin Dostu Derneği işbirliğiyle ‘Gömeç 1. Zeytinyağı Tadım Şenliği’ düzenlendi. Nuri Bozyel Kültür Merkezi’ndeki şenlikte, Dr. Dilşen Oktay Ertem ve şef Şemsa Denizsel kaliteli zeytinyağı üretmenin yolları ve kalitenin korunması konularında bilgiler verdi. Kaliteli zeytinyağı üretmenin yolları ve zeytinyağının depolama şartları anlatılırken, katılımcılara 5 çeşit zeytinyağı tattırıldı ve sorular cevaplandırıldı.
Zeytinyağı Tadım Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Dilşen Oktay Ertem, "Dünya zeytin günü kutlamaları kapsamında Gömeç'te ilk kez Zeytinyağı Tadım Şenliği gerçekleştirdik. Ünlü şef Şemsa Denizsel de bize bilgiler verdi. Kaliteli zeytinyağının nasıl üretildiğini anlattık. Piyasadaki yağlarla, özenle üretilmiş yağlar arısındaki fark burada anlaşılmış oldu. Bundan sonra da kaliteli üretim yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Kaliteli zeytinyağı üretmenin yollarının belli olduğunu söyleyen Şemsa Denizsel ise "Yöre üreticileri birlik olarak marka oluşturmak zorunda. Eğer malımızın kıymetini bilirsek para kazanabiliriz. Amatör heyecanımızı kaybetmeyelim. O zaman yolumuz açık olacaktır" diye konuştu.
Şenliğin sonunda Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Dr. Dilşen Oktay Ertem’e teşekkür ederek, çiçek verdi.
Yapılan konuşmaların ardından konuklara zeytinyağı numuneleri tattırıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen şenliğin, geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

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