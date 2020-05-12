Gomis Galatasaray'a geri dönüyor!

G.Saray gelecek sezon taraftarları ayağa kaldıracak hücum hattı kurmak için kolları sıvadı. Florin Andone ve Mbaye Diagne'yi yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun yanına eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ederek rakiplere korku salmayı hedefliyor. Arabistan takımlarından Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için taraftarın baskı yaptığı bilinirken Fransız oyuncu da sık sık instagram paylaşımlarında Galatasaray'ı unutmadığına yönelik mesajlar gönderiyor.
2017-2019 yıllarında G.Saray formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu gollerle taraftarların sevgilisi olmuştu. Al Ahli'de de başarılı bir grafik çizen yıldız bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 14 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Gomis geçen sezon da Arabistan ekibinde müthiş bir performans sergileyerek 30 maçta 22 gol atıp altı kez de asiste imza atmıştı.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giydiği 2017-18 sezonunda 33 maçta 29 gol kaydederek gol kralı olmuştu. Başarılı oyuncu en yakın takipçisi Burak Yılmaz'ın gol önünde krallığa ulaşırken o sezon ligin son maçında Göztepe'ye attığı golle takımına şampiyonluğa getirmişti. Gomis, Galatasaray formasıyla ligde 96,7 dakikada bir gol atmayı başardı.
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