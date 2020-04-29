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Gomis'in Galatasaray paylaşımı heyecanlandırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2020 08:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'da bir sezon oynamasına rağmen hem gol kralı olan hem de şampiyonluk sevinci yaşayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarı bir çocuğun 'Evde kalın' çağrısı yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgilisi olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor...

Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.

Yıldız oyuncu ise Galatasaray paylaşımlarını sürdürüyor. Gomis, son olarak Galataasaray bayrağıyla 'Evde kal' çağrısı yapan çocuğun videosunu paylaştı. Gomis'in bu paylaşımı, 'Galatasaray'a mı dönüyor?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.


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