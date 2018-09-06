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GOMİS'E "HAKARET" DAVASI: HAKAN HEPCAN BERAAT ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

  Haber: Hayati ARIGAN - İSTANBUL DHA Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'e 'Maymun' benzetmesi yaptığı iddiasıyla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan beraat etti.  Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweeti gelen tepkiler üzerine silip özür dilemişti.

Haber: Hayati ARIGAN - İSTANBUL DHA
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'e 'Maymun' benzetmesi yaptığı iddiasıyla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan beraat etti.
Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweeti gelen tepkiler üzerine silip özür dilemişti. Gomis, Hepcan hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasıyla dava açmıştı.

GOMİS'E ÖVGÜ VAR
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti. Hepcan'ın avukatı “Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis'e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe'ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI
Mahkeme, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hakan Hepcan'ın beraatine karar verdi

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