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Gömlek ve papyonlu pazarcı aile, ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:18 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde pazar esnaflığı yapan Zeybek ailesi, kumaş pantolon, beyaz gömlek ve papyonla tezgah başına geçti.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde pazar esnaflığı yapan Zeybek ailesi, kumaş pantolon, beyaz gömlek ve papyonla tezgah başına geçti. Zeybek ailesinin bu uygulaması pazara gelen bir çok müşterinin ilgisini çekti.

Nazilli'nin Zafer Mahallesi'nde perşembe günü kurulan halk pazarı yerinde eşi Mukaddes Zeybek (49) ve çocuklarıyla birlikte tezgah açan 42 yıllık esnaf Hasan Zeybek (55), oğlu Şevki Zeybek'in (29) aklına gelen fikirle yeni bir uygulama başlattı. Hasan zeybek ve oğulları Ali (25) ile Şevki bugün kurdukarı domatesi, biber ve salatalık sattıkları tezgahın başına kumaş pantolon, beyaz gömlek ve beyaz gömlek giyip, mavi papyon takarak geçti. Zeybek ailesinin bu uygulaması pazara alışveriş yapmaya gelen müşterilerinde ilgisini çekti.

Şevki Zeybek, "Zeybek ailesi olarak, vatandaşlarımız ile esnaf arkadaşlarımıza örnek olmak için böyle çalışmaya karar verdik. Sonuçtan da çok memnunuz. İnsanlarımızın tepkileri çok hoş. Tabii ki bu durum karşısında mutlu olduk. Amacımız örnek olmaktı, tepki çekmekti. Bunu da başardık diye düşünüyorum" dedi.

'EVLERE SERVİSE BAŞLAYACAĞIZ'

Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Teknik Öğretmenlik Bölümü son sınıf öğrencisiylen okulunu dondurduğunu belirten Şevki Zeybek, "Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra kendi işimi geliştirmeye karar verdim. Önce tezgahlarımızdan başladık. Daha sonra da kıyafetlerimizi düzeltelim dedik. Şık bir şey olsun diye düşündük. Çok yakında da Allah nasip ederse, evlere motosiklet ekibimizle servise başlayacağız. Ücretsiz bir servisimiz olacak. Telefon ve WhatsApp üzerinden sipariş alacağız. Böyle bir uygulamayı da yine ilk kez Nazilli'de hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'MÜŞTERİ MEMNUN'

Anne Mukaddes Zeybek, "Oğlum Şevki, karar verdi. Biz de destek olduk. Zeybek Ailesi olarak, modern bir şekilde esnaflık yapıyoruz" dedi.

Zeybek Ailesi'nin müşterisi öğretmen Meliha Meltem Lekesiz, "Yaptıkları uygulamayı gördüm. Uzaktan çok hoş görünüyor, çok beğendim. Şimdi de buradan alışveriş yapıyorum. Hijyenik bir ortamda alışveriş yapıyoruz. Kendilerini de takdir ediyorum. Evlere de servis yapacaklarını öğrendim. Bu da çok güzel ve örnek bir uygulama olur diye düşünüyorum. Pazara gelemeyecek durumda olan yaşlılarımız ve diğer vatandaşlarımız için de bu Zeybek ailesi çok olumlu ve güzel düşünmüşler. İnşallah örnek bir uygulama olur" dedi.

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