Gömlekler, pantolonlar, tişörtler en kolay nasıl ütülenir? Ütü yapmanın püf noktaları

Ütü yaparken doğru ürünleri kullanmanın yanı sıra her çamaşır için dikkat etmeniz gereken farklı detaylar da bulunur. Bu detaylara özen gösterdiğiniz takdirde ütüleme işlemini çok daha zahmetsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Siz de evinizin profesyonel ütücüsü olmak istiyorsanız listemizde yer alan pratik bilgilere dikkat ederek usta elinden çıkmış gibi görünen ütülü çamaşırlara sahip olabilirsiniz!

Alüminyum folyo ile kırışıklara son verin

Kıyafetlerinizin jilet gibi görünmesini istiyorsanız kolayca uygulayabileceğiniz bu yönteme bayılacaksınız! Öncelikle ütü masanızın kılıfını kaldırarak masaya alüminyum folyoları yerleştirin ve kılıfı tekrar masaya geçirin. Ardından ütü yapmaya hazırsınız! Bu yöntemle kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları çok daha iyi bir şekilde açacak ve ütü yapmaya daha az zaman ayıracaksınız. Bu yöntemin yanı sıra hızlı ve verimli şekilde ütü yapmanıza yardımcı olacak bir ütü önerisine ihtiyaç duyuyorsanız Tefal SV9201 Express Protect Buhar Kazanlı Ütü'yü deneyebilirsiniz. Çıkarılabilir su haznesi sayesinde ürünü pratik şekilde kullanabilirsiniz. En inatçı kırışıklıkları bile açmanızı sağlayacak cihazın dikey ütüleme özelliğiyle istediğiniz şekilde ütü yapabilmenin konforunu yaşayabilirsiniz.

Gömleklerinizi nemli ütüleyin ve çok daha iyi sonuçlar elde edin

Hemen herkesin ütülemeyi sevmediği kıyafetlerin başında gömlekler yer alıyor. Siz de gömlek giymeyi seviyor ama gömlek ütülemenin zor olduğunu düşünüyorsanız artık endişelenmenize gerek yok! Tek yapmanız gereken yıkadığınız gömlekleri henüz nemliyken ütülemeye başlamak. Böylece gömleğinizi hem daha kolay ütüleyebilir hem hatalı çizgilerin önüne geçebilirsiniz. Eğer zor ütülenen bir gömleğe sahipseniz ütünüzün su püskürtme özelliğiyle ütü masanızı da biraz nemlendirmek de işinizi kolaylaştırabilir. Gömlek ütüsü yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise gömleğinizin kumaş türü. Pamuklu gömlekleri yüksek, pamuk karışımlı kumaşları orta, sentetik ürünleri ise düşük sıcaklıkta ütüleyebilirsiniz.

Baskılı kıyafetlerinizin ömrünü uzatmak için tersten ütüleyin

Baskılı tişört, body veya sweatshirt giymekten hoşlanıyorsanız bu püf noktası tam da size göre! Kıyafetlerin baskı detayları dokuma yöntemiyle hazırlandıysa standart şekilde ütü yapmanız sorun oluşturmaz ancak baskısında naylon ya da plastik gibi malzemeler kullanıldıysa ütü yaparken dikkatli olmanızda fayda var. Böyle materyallerin bulunduğu kıyafetinizi yüksek sıcaklıkta ön yüzünden ütülerseniz baskı ütüye yapışabilir, giysiniz parlama yapabilir ya da zarar görebilir. Hatta kullanılamaz hâle bile gelebilir. Bu yüzden baskılı giysilerinizi tersinden ütüleyerek baskınızın ilk günkü hâlini koruyabilir eşyalarınızı daha uzun süre kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca baskılı giysilerinizi yıkarken de tersinden yıkamanızı tavsiye ederiz.

Pantolonlarınızı profesyonel bir ütücü gibi ütüleyin

Muazzam şekilde pantolon ütülemenin ilk şartı, pantolonlarınızı doğru şekilde kurutmak. Asım işlemi yaparken kurutma makinesi kullanmıyorsanız yıkadığınız pantolonu iyice çırpın ve paçalarından asın. Ütülemeye başlamak için nemli pantolonunuzu ütü masasına alın ve ceplerini dışarıya çıkarın. Böylece ceplerin pantolon üzerinde istenmeyen izler oluşturmasının önüne geçebilirsiniz. Pantolon izi yaparken parlama gibi sorunların önüne geçebilmek için pantolonunuzun üzerine ince ve nemli bir tülbent yerleştirdikten sonra ütü yapabilirsiniz. Evinizin profesyonel ütücüsü olmak için Electrolux E8ST1-6DBM Buhar Kazanlı Çok Programlı Ütü'yü tercih edebilirsiniz. Ürünle ütü yapmayı zorunluluktan çıkarıp zevke dönüştürebilirsiniz.

Büyük ve uzun parçalar için daha geniş bir ütüleme alanı oluşturun

Şüphesiz ütülenmesi en zor paçalar arasında büyük ve uzun parçalar yer alır. Çoğumuz bu ürünlerin ütülediğimiz bölümlerini ütü masasından sarkıtır ve ütülü bölümlerin yerde birikmesine izin veririz. Bu nedenle ütülediğimiz bölümler yerde kırışır veya zemindeki toz ve kirler yeni yıkanmış çamaşırlara yapışarak kirli bir görünüm oluşmasına sebep olur. Tüm bunların önüne geçebilmek için ütü masanızın hemen arkasına geniş yüzeye sahip bir masa yerleştirebilirsiniz. Ütü masasında ütülediğiniz bölümleri masanın üzerine kaydırarak kirlenmenin veya kırışıklık oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bu yöntemle uzun perdelerinizi bile ütülerken muntazam sonuçlar almanın tadını çıkarabilirsiniz.

Düğmeli kıyafetlerinizi ütülerken kaşık kullanın

Düğmeli kıyafetlerinizde yer alan düğmeler özellikle hassas ve ısıyla kolay bozulabilen bir yapıdaysa düğmelerin etrafını ütülemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda hem düğmelerinizi korumak hem iki düğme arasını iyi bir şekilde ütülemek istiyorsanız bir kaşıktan yardım alabilirsiniz. Düğmelerinizin büyüklüğüne göre çay kaşığı veya tatlı kaşığı kullanarak ütünün düğmenize temasının önüne geçerek ütüleme işlemi yapabilirsiniz. Aynı işlemi tek tek bütün düğmelere uyguladıktan sonra ütülemeyi sonlandırabilirsiniz. En hassas ütülerden yüksek güç gerektiren ütülere kadar Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü'yü tercih ederek beklediğinizin çok daha ötesinde sonuçlar elde edebilirsiniz. Binlerce kullanıcının beğenisini kazanan cihazla siz de ütü yapmayı daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz.

Ütü yapmayı kolaylaştırıp zamanın size kalmasını sağlayan ütü modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

1. Yüksek sıcaklık ve güçlü buhar desteği: Braun Texstyle 3 SI3055 Buharlı Ütü

En iyi ütü markaları 2022 listesinde yerini alan Braun'un Braun Texstyle 3 SI3055 Buharlı Ütü modeli ile kıyafetlerinizi çok rahat ve pratik bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Yüksek basınçlı buhar desteği sağlayan ütü, damlama önleyici özelliğiyle kıyafetlerinizde su lekesi oluşumuna sebebiyet vermez. 2400 Watt gücü sayesinde hızlıca ısınarak kullanıma hazır hâle gelir. "Ütü masası kullanmaya üşeniyorum ama ütü de yapmam gerekiyor." diyorsanız ürünün dikey ütüleme özelliğini de kullanabilirsiniz. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı, kaliteli seramik taban desteği ile ütüyü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

2. Kırışıklıkları giderme konusunda çok başarılı: Rowenta Freemove DE5010 Buharlı Ütü

Kablosuz tasarımıyla hareket özgürlüğü sunan Rowenta Freemove DE5010 Buharlı Ütü, yüksek kalitesi ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan buharlı ütü, hafif tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. 250 ml geniş su haznesi sayesinde sık sık su doldurmaya gerek kalmadan birçok giysinizi tek seferde ütüleyebilirsiniz. Ürünün tabanlığında yer alan kontrol lambası sayesinde ürünün şarj durumunu takip edebilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği ile ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kireç sorunuyla başınız dertteyse ütünün kireç önleyici özelliği de mevcut. Damlama durdurma fonksiyonuna sahip ütü, her kullanımda mükemmel performans sergiler.

3. Hızlı ve konforlu ütü deneyimi için: Fakir Spring Buharlı Ütü

Uzun ömürlü yapısı ile yıllar boyu size eşlik edecek Fakir Spring Buharlı Ütü, kirece karşı kendi kendini temizleme özelliğine sahip. 120 gram şok buhar fonksiyonu bulunan ütünün dakikada 30 gram sürekli buhar çıkışı mevcut. 2600 Watt gücü olan ütü, aynı zamanda ayarlanabilir termostatı ile kullanım rahatlığı sunar. Seramik tabanı sayesinde kıyafetlerin üzerinde kolayca hareket eder. Damlama önleyici bir sisteme sahip ütü, giysileriniz üzerinde su damlasından dolayı oluşabilecek lekeleri önler. Her bütçeye uygun fiyatı ve şık görünümüyle kullananların beğenisini kazanan ürünle ütü yapmak artık çok daha zevkli!

4. Hem şık hem pratik bir model arayanlara: Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü

Kullanıcıların beğenisini kazanan Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü, 2022'nin en iyi kazanlı ütü modellerinden bir diğeri. Dakikada 165 grama kadar buhar desteği sağlayan turbo buhar pompasına sahip ütüyle en kırışık kumaşı bile saniyeler içerisinde pürüzsüz hâle getirebilirsiniz. Çizilmelere karşı dayanıklı paslanmaz çelik SteamGlide Advanced tabanı, giysilerinizin üzerinde kayarak hareket eder. Ütüyü fişte unuttuysanız iki dakika içerisinde otomatik kapanma özelliği devreye girer. Maksimum 8 bar basınç kapasitesi olan ürünün 1,8 litre çıkarılabilir su haznesi bulunur. Böylece suyu kolayca doldurabilir, zamandan tasarruf ederek tek seferde daha çok kıyafeti ütüleyebilirsiniz.

5. Evinizdeki en büyük yardımcınız olacak: Beko SIM 3122 T Ütü

Hızlıca ısınarak kullanıma hazır hâle gelen 2200 Watt güce sahip Beko SIM 3122 T Ütü, kaliteli ve kullanışlı yapısıyla uzun yıllar elinizin altındaki en büyük yardımcınız olacak. 240 ml geniş su haznesi sayesinde uzun süre su takviyesi yapmadan tek seferde daha çok giysiyi ütüleyebilirsiniz. Ürün, seramik tabanıyla kıyafetlerinizi nazikçe pürüzsüzleştirir. Damlama durdurma özelliğiyle kıyafetlerde oluşabilecek su lekelerini engeller. Aceleniz var ve ütü masasında ütü yapmaya vaktiniz yoksa size güzel bir haberimiz var. Ürünün dikey ütüleme özelliği sayesinde giysilerinizi askıdayken de ütüleyebilirsiniz. Kireç önleme ve otomatik kapanma özelliklerine sahip olduğunu da hatırlatalım.

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