Gomorrah dizisine ilham kaynağı olan 'mafya anası' havalimanında yakalandı

İtalya'nın Napoli kenti merkezli Camorra mafyasının önemli isimlerinden, Gomorrah dizisindeki Scianel karakterinin de ilham kaynağı olan "mafya anası" Maria Licciardi İspanya'ya gitmek üzereyken Roma'da havalimanında yakalandı.

70 yaşındaki Maria Licciardi, Roma Ciampino Havalimanı'nda dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. İspanya'daki kızını ziyarete gittiğini söyleyen Licciardi'nin tek yön gidiş bileti ve yüklü miktarda nakit para taşıdığı belirlendi.

Daha önce da mafya bağlantılı suçlardan hapis cezası alan Licciardi, Camorra ile bağlantılı suçlara karıştığı gerekçesiyle Napoli savcılığı tarafından çıkarılan yakalama emriyle gözaltına alındı.

İtalyan basınındaki haberlere göre dün yakalanan mafya lideri, Licciardi klanının kurucusu Gennaro Licciardi'nin kardeşi. Maria Licciardi ayrıca Camorra'nın çeşitli klanlarını bir araya getiren Secondigliano İttifakı'nın tepe yöneticilerinden biriydi.

Scianel'in ilham kaynağı

Maria Licciardi'nin, Camorra'nın iç işleyişine odaklı Gomorrah dizisindeki Scianel karakterine ilham verdiği de belirtiliyor. Licciardi'nin basında yer alan takma isimleri arasında "mafya anası (madrina)" "Lady Camorra", "Bloody Mary", "ufaklık", "Maria teyze" de yer alıyor.

Licciardi'nin haraç ve sahtecilik çetelerini yönettiği öne sürülüyor. Camorra üyesiyken itirafçı olan mafya babası Luigi Giuliano, Maria Licciardi'nin "sahte ürün işinin beyni ve kasiyeri" olduğunu söylemişti. Licciardi hakkındaki iddialar arasında cinayet emirleri vermek ve emlak yatırımlarıyla kara para aklamak da bulunuyordu.

Maria Licciardi ise, 2003'teki bir dava sırasında verdiği ifadede "Ev hanımıyım ama hep çalıştım, ayakkabıcılık yaptım. Uyuşturucudan nefret ederim, uyuşturucu kullanan gençleri görünce umutsuzluğa kapılıyorum" demişti.

Licciardi'nin İspanya'ya gitmek üzereyken yakalanması üzerine İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, "geniş bir alanı kontrol altında tutan ve yasa dışı faaliyetleri yöneten Camorra örgütlerine" yönelik operasyonu yapan güvenlik güçlerini tebrik etti.

