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  4. Gömülü dişiniz varsa dikkat! Tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Gömülü dişiniz varsa dikkat! Tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.01.2025 16:46
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Gömülü diş, yaygın olarak görülen ağız ve diş problemlerinden biri. Çoğu kişi ağrı hissetmediği sürece gömülü dişlerini tedavi ettirmemeyi tercih ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Taha Aktaş, gömülü dişlerin tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi. İşte detaylar...

Gömülü dişiniz varsa dikkat! Tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, çene kemiğinde tamamen ya da kısmen kalan, genellikle azı dişlerinde, özellikle 20'lik dişlerde sıkça karşılaşılan gömülü dişlerin ağrı, şişlik ve iltihap gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtti.

"ZAMANLA ÇEVRE DOKULARDA HASARA YOL AÇAR"

Bu durumun tedavi edilmemesi halinde diş kaybı, çene yapısında bozulma ve daha ciddi enfeksiyon riski oluşturabileceğini vurgulayan Aktaş, "Gömülü dişler, zamanla çevre dokularda hasara yol açarak daha karmaşık tedavi süreçlerini gerektirebilir." uyarısında bulundu.

20'LİK DİŞLER GENELLİKLE GÖMÜLÜ KALIYOR

Aktaş, özellikle 20'lik dişlerin genellikle gömülü kaldığını, bu durumun daha fazla ağrıya ve çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceğini dile getirerek, "Gömülü dişler genellikle panoramik röntgen gibi görüntüleme yöntemleriyle tespit ediliyor. Gömülü dişlerin erken dönemde fark edilmesi, ileride karşılaşılabilecek komplikasyonların önüne geçilmesini sağlar. Bu nedenle düzenli diş hekimi kontrolleri büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
diş
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