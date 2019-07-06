Gonca Vuslateri: 5 aydır aşığım haberiniz yok!

Gonca Vuslateri geçtiğimiz haftalarda Özgür Mumcu ile samimi bir şekilde görüntülenmişti ve ikilinin aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine yer almıştı. Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Vuslateri'ye bu aşkla ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu iddiaları yalanlarken çok çarpıcı bir itirafta da bulundu.

Gonca Vuslateri, “Hayır, arkadaşlar yanlış biliyorsunuz Özgür benim sadece arkadaşım. Ben 5 aydır aşığım, siz daha çekemediniz. Biz istemedikçe de çekemezsiniz” diyerek kafaları karıştırdı. (gecce.com)



