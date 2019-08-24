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Gonca Vuslateri aşka geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Birkaç ay önce habercilere “Birine âşığım ama biz istemeden çekemezsiniz” diyen Gonca Vuslateri, yeni aşkıyla Bodrum’da görüntülendi.

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz hafta gazetecilere, “Biz istemedikçe çekemezsiniz’ dediği sevgilisi ile Gümüşlük’te görüntülendi.

Gonca Vuslateri aşka geldi!

Geçen mayısta Özgür Mumcu ile objektife takılan Gonca Vuslateri, “Özgür sadece arkadaşım. Ben 5 aydır âşığım ama siz onu çekemediniz.
Biz istemedikçe de çekemezsiniz” diye açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncunun kaçış macerası Bodrum-Gümüşlük’te sona erdi.
Çift, yakalanmamak için kimsenin olmadığı koyda denize girdi. Ama bu plan suya düştü.
İkili önceki gün gittikleri koyda görüntülendi. Denizden çıktıktan sonra sahil boyunca el ele yürüyen çiftin romantik anları objektife yansıdı.
Altı aydır birlikte olan ikili, bir ara aşka gelip öpüştü.
Gonca Vuslateri’nin fotoğraflarını çekildiğinden haberi bile olmadı. (gecce)
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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri sevgilisi

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