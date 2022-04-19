Gonca Vuslateri: Babam kesmişti ayak bileğime kan sıçramıştı

Oyuncu Gonca Vuslateri "Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim" açıklamasından sonra paylaşımlarıyla gündemde...

Vuslateri, Twitter'da "Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever" diyerek şunları yazdı:

"Kafamdan inmezler. 'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı... Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak... Ben de epey zorlukla darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü... Ama paylaşamayan, giden, sürgün kimlikler içinde... Ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne babam."

"SABAHA KADAR KUSMUŞTUM"

"İncirlik'de lojmanda Amerikalı çocuklarla büyüdüm" diye yazan Gonca Vuslateri, sözlerine şöyle devam etti:

"Klasik, makul tip değildim. Dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturur, ipekböceği beslerdim. Uzun yolculuklarda bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslerdim. Babam kesmişti birini, ayak bileğime iki nokta kan sıçramıştı. Hiç unutmam, unutamam... Sabaha kadar kusmuştum. İstemediğim yemeği yemediğim gibi, istediğim şeyi okumak için küçük yaşta evden gittim."

"ŞİMDİ BENİM ANNELİK PROVAM"

Çocukluğunu anlatmasının ardından konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan güzel oyuncu, "'Yaprak Dökümü'nü aratmayacak türden hayat hikayeme bakıp, ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım; kırık kalbini dinlendirmesi için çokça pamuk yastıklarım olacak umuttan... Bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim. 'Olanı kabul etmek' sevmek, sempati duymak değil. O ajiteleri sapanla vurduk da... Varlığını, var olmuşluğunu hayatımda kabul etmek. O şeyin yüzüne bakıp 'evet gördük, yaşadık. sıradaki!' demek... Gülmek, gülmek, gülmek. Değdi diyebilmek, dibine kadar üzülmek. Yerin dibine girmek, yeni bir şey olarak açmak... Hep denemek, hayat böyle. Bu yorucu tempoda kimseye yaşamı zül etmeye gerek yok. Bu yüzden, annemin aradığı kişi annemi incitemez işte... Şimdi benim annelik provam" cümleleriyle sözlerini noktaladı.



