MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri: Babam kesmişti ayak bileğime kan sıçramıştı

Gonca Vuslateri: Babam kesmişti ayak bileğime kan sıçramıştı

19.04.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı programda "Sekse düşkün değilim" açıklamasıyla gündeme gelen Gonca Vuslateri Twitter hesabından geçmişine dair açıklamalar yaptı. Vuslateri babasıyla ilgili bir anısını anlatarak dikkat çekti.

Gonca Vuslateri: Babam kesmişti ayak bileğime kan sıçramıştı

Oyuncu Gonca Vuslateri "Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim" açıklamasından sonra paylaşımlarıyla gündemde...

Vuslateri, Twitter'da "Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever" diyerek şunları yazdı:

"Kafamdan inmezler. 'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı... Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak... Ben de epey zorlukla darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü... Ama paylaşamayan, giden, sürgün kimlikler içinde... Ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne babam."

Gonca Vuslateri itirafıyla olay oldu! En tahrik olduğu yeri açıkladıGonca Vuslateri itirafıyla olay oldu! En tahrik olduğu yeri açıkladı

"SABAHA KADAR KUSMUŞTUM"

"İncirlik'de lojmanda Amerikalı çocuklarla büyüdüm" diye yazan Gonca Vuslateri, sözlerine şöyle devam etti:

"Klasik, makul tip değildim. Dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturur, ipekböceği beslerdim. Uzun yolculuklarda bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslerdim. Babam kesmişti birini, ayak bileğime iki nokta kan sıçramıştı. Hiç unutmam, unutamam... Sabaha kadar kusmuştum. İstemediğim yemeği yemediğim gibi, istediğim şeyi okumak için küçük yaşta evden gittim."

galeri_300x300

"ŞİMDİ BENİM ANNELİK PROVAM"

Çocukluğunu anlatmasının ardından konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan güzel oyuncu, "'Yaprak Dökümü'nü aratmayacak türden hayat hikayeme bakıp, ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım; kırık kalbini dinlendirmesi için çokça pamuk yastıklarım olacak umuttan... Bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim. 'Olanı kabul etmek' sevmek, sempati duymak değil. O ajiteleri sapanla vurduk da... Varlığını, var olmuşluğunu hayatımda kabul etmek. O şeyin yüzüne bakıp 'evet gördük, yaşadık. sıradaki!' demek... Gülmek, gülmek, gülmek. Değdi diyebilmek, dibine kadar üzülmek. Yerin dibine girmek, yeni bir şey olarak açmak... Hep denemek, hayat böyle. Bu yorucu tempoda kimseye yaşamı zül etmeye gerek yok. Bu yüzden, annemin aradığı kişi annemi incitemez işte... Şimdi benim annelik provam" cümleleriyle sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malları paylaşılamıyor! Evini izinsiz...Malları paylaşılamıyor! Evini izinsiz...
'Beter bir klip' sözlerine olay yanıt! "Yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için..."'Beter bir klip' sözlerine olay yanıt! "Yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için..."
Voleybolcu eşine bakan bir daha baktı!Voleybolcu eşine bakan bir daha baktı!
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Cep telefonuna ÖTV ayarı! İndirim geliyor...

Cep telefonuna ÖTV ayarı! İndirim geliyor...

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

İlginizi Çekebilir

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.