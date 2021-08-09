Gonca Vuslateri: Bana güneş yasak, tenim gölgeli bu mevsim

Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs olan oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, ardından talihsiz bir kaza geçirerek üzerine kaynar su dökmüştü.

Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Gonca Vuslateri, zor günleri geride bıraktı. Ancak ünlü oyuncu geçirdiği yanık tedavisinin ardından güneşi çıkmasının doktoru tarafından yasaklandığını söyledi.

Instagram'da balkonda otururken çekilen bir karesini paylaşan Vuslateri "Bana güneş yasak, tenim gölgeli bu mevsim. Kalbim de mütemadiyen bu yolda gidecek. Çünkü yalnızlıkta bir kıyaklık var. Güzel hatırladım. Tolstoy'un ölmeden önceki son konuşması:

'İnsanlar acıyla büyür. Yaşam, bedende değil ruhtadır.Ölüm yalnızca bedenden kurtuluştur. Zihninizde neyin bedensel olmadığını ayıklayın. Gelecek için endişe etmeyin,çünkü gelecek diye bir şey yoktur.Sadece şimdi vardır.Onun için yaşayın'

İyi geceler dostlar. Farkındalıkla" notunu yazdı.



