Gonca Vuslateri boşanma nedenini açıkladı!

Senaryosu Gülse Birsel'in yazdığı, komedi türündeki 'Yalan Dünya' (2012-2014) dizisinde hayat verdiği 'Vasfiye Teyze' rolüyle dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri, yeni filmi 'Allah Yazdıysa Bozsun'un heyecanını yaşıyor. Show TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu olan ünlü oyuncu, "Filminin adında olduğu gibi “Allah yazdıysa bozsun' dediğin biri var mı?" sorusuna, “Böyle biri olmuştur. 'Bir daha Allah korusun' dediğim de oldu" yanıtını verdi.

"PARA KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Hayatını değiştiren ismin Nisan 2012'de akciğer kanseri nedeniyle vefat eden senarist ve söz yazarı Meral Okay olduğunu belirten Vuslateri, “Arkadaşımın telefonundan telefonunu gizlice aldığım Meral Okay’ın karşısına çıktığımd, ‘Dik dur’ dediği günü unutamıyorum. Benimle saatlerce sohbet etti. 'Biraz sabret, çok iyi bir oyuncu olacaksın' dedi. Onu dinledim. Para kazanmak için çok çalıştım" şeklinde konuştu.

"ÜSTELİK ÜNLÜYDÜM!"

Geçtiğimiz aylarda "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynadım" açıklamasıyla adından söz ettiren 35 yaşındaki oyuncu, Ömür Sabuncuoğlu’nun “Parasızlığın dibine vurduğun zamanlar oldu mu?” sorusuna, “Oldu, üstelik ünlüydüm” cevabını verdi.

"YENİDEN EVLENDİĞİNİ DUYDUM"

Evliliğin en sevmediği tarafının boşanmak olduğunu dile getiren Gonca Vuslateri, ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile dört yıl önce biten ilişkisi hakında, “Güzel bir evliliğim vardı. Dünyevi farklılıklardan dolayı evliliğimiz bitti. Yeniden evlendiğini duydum. Önümüzdeki ay ben de evleneceğim” diyerek, espri yaptı.

"ÇOK ESKİ SEVGİLİMİN NİŞANINA GİTTİM"

Özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan oyuncu, “Mutluluğun peşinde bir kadınım. Çok eski sevgilimin nişanına gittim. Eski defterleri tutmak gibi bir huyum yok" ifadelerini kullandı.

"CEM YILMAZ’LA NEDEN KÜSEYİM?"

Yıllar önce katıldığı bir ödül töreninde kendisini ti'ye alan Cem Yılmaz’la aralarındaki buzları eriten Vuslateri, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ'ın başrolünde olduğu 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununun galasında bir araya geldiği usta komeden ile fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncu, “Neden küseyim? Ülkenin önünde eğilecek komedi ustalarından biri. 'Niye böyle oldu?' diye kendi içimde ona kızdım. Enerji bana küskünlük olarak geri döndü ama zaman geçti. İleride bir araya gelip, bir şeyler yapabiliriz" dedi.

