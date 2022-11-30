Gonca Vuslateri 'dansöz' oldu! Göğüs detayıyla dikkat çekti

Netflix, 2 Aralık’ta yayınlanacak distopik macera türündeki dizisi Sıcak Kafa’nın lansmanını bu akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Gecede pek çok ünlü isim şıklığı ile göz kamaştırırken, ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıfayetle sosyal medyada gündem oldu.

Dansöz kıyafetini andıran bir kostüm tercih eden Vuslateri, başına taktığı taçla dikkat çekti.



Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın videosunu paylaştığı Vuslateri, ünlü oryantal üçlüsü mezdeke şarkısında kameralara dans etti.



Kostümünün göğüs kısmı dar gelen Vuslateri, sosyal medyada gündem oldu.



