Gonca Vuslateri'den eşcinsellere destek! 'Bazı eşcinsellerin...'

Gonca Vuslateri, karantina günlerinde sosyal medyada oldukça aktif... Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından gündeme sık sık gelen eşcinsellik konusu üzerine satırlar paylaştı. Instagram hesabından uzunca bir metin paylaşan Vuslateri sözlerine ‘Ayrımcıyım evet’ diyerek başladı ve şunları yazdı:

"Ayrımcıyım evet. Eşcinselliğe karşı çıkan insanı sevemiyorum. Hayırlı uğurlu bir ayrımcılığım var. Kadına düşman duyguları sevmediğim kadar. Bazı eşcinsellerin, özellikle göz önüne çıktıkları zamanlarda, kadınları azarlayarak konuşmalarının, kadınsı iç dünyaları ve inceliklerini anladıklarını çirkince göstermeye çalışanlarından bahsetmiyorum elbette. Aslında insani olmayan her türlü şeyin karşısındayım. Bu da beni bir taraf yapar mı, elbette.

BEDENLER DOĞUŞTAN ÖZGÜR!

Dünyada bir çok eşcinsel çok iyi mesleklerde,mevkilerde... Birkaç tuhaf tipin öne çıkıp eşcinselliği (öyle oldukları halde) aşağı bir tabaka, bir çapsız mizah ve kadınları aşağılık, erkekleri de potansiyel cinsel obje olarak sunmalarına sonuna kadar karşıysam ve daima karşılarında beni bulacaklarını biliyorlarsa o kişiler... Aynı şeffaf bakış açısının içinde homofobik olan, cinsiyet ayrımcılığını “özgür düşünce” zanneden zayıf fikirlere de karşıyım.