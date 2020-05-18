MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri'den eşcinsellere destek! 'Bazı eşcinsellerin...'

Gonca Vuslateri'den eşcinsellere destek! 'Bazı eşcinsellerin...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 08:52 | Son Güncelleme

Oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabı üzerinden eşcinsellik üzerine fikirlerini paylaştı. Vuslateri eşcinsellere yapılan ayrımcılıkla ilgili ve homofobiyle ilgili tepki gösterdi.

Gonca Vuslateri'den eşcinsellere destek! 'Bazı eşcinsellerin...'

Gonca Vuslateri, karantina günlerinde sosyal medyada oldukça aktif... Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından gündeme sık sık gelen eşcinsellik konusu üzerine satırlar paylaştı. Instagram hesabından uzunca bir metin paylaşan Vuslateri sözlerine ‘Ayrımcıyım evet’ diyerek başladı ve şunları yazdı:

"Ayrımcıyım evet. Eşcinselliğe karşı çıkan insanı sevemiyorum. Hayırlı uğurlu bir ayrımcılığım var. Kadına düşman duyguları sevmediğim kadar. Bazı eşcinsellerin, özellikle göz önüne çıktıkları zamanlarda, kadınları azarlayarak konuşmalarının, kadınsı iç dünyaları ve inceliklerini anladıklarını çirkince göstermeye çalışanlarından bahsetmiyorum elbette. Aslında insani olmayan her türlü şeyin karşısındayım. Bu da beni bir taraf yapar mı, elbette.

BEDENLER DOĞUŞTAN ÖZGÜR!

Dünyada bir çok eşcinsel çok iyi mesleklerde,mevkilerde... Birkaç tuhaf tipin öne çıkıp eşcinselliği (öyle oldukları halde) aşağı bir tabaka, bir çapsız mizah ve kadınları aşağılık, erkekleri de potansiyel cinsel obje olarak sunmalarına sonuna kadar karşıysam ve daima karşılarında beni bulacaklarını biliyorlarsa o kişiler... Aynı şeffaf bakış açısının içinde homofobik olan, cinsiyet ayrımcılığını “özgür düşünce” zanneden zayıf fikirlere de karşıyım.

İnsan inanı sevmelidir arkadaş. Bitti gitti. Hadi geçmiş olsun. Zaman bu zaman. Kurtulamazsın bu gerçekten. Bedenler doğuştan özgür!.. 2020 yılındayız. Kıçımıza çip takılarak gezmeye çeyrek kalmış ne diyorsun sen. İnsan, ileri çağı kabul etmelidir. Şu an bunu yazarken White Lion – When The Children Cry çalıyor. Dünyayı çok seviyorum. İçindekileri kendimden ayrı tutmam mümkün değil. Karantinada unutmadık. Burdayız aşkım !!!"

Vuslateri'nin bu paylaşımı takipçilerinden tam destek aldı ve beğeni topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Gülşen, Karadeniz kızı' 'Gülşen, Karadeniz kızı'
Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuzMini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Gündemi sarsan iddia! Limon ve zencefille iyileşti

Gündemi sarsan iddia! Limon ve zencefille iyileşti

ABD müslüman doktoru konuşuyor! Ekibin başına getirildi

ABD müslüman doktoru konuşuyor! Ekibin başına getirildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da yarışmacıları şaşırtan helikopterli ödül oyunu! Survivor 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'da parkura helikopterler indi!

Yeni diziye hazırlanan Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!

Yeni diziye hazırlanan Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!

Hatice'den mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Survivor'da Acun Ilıcalı, Dominik'teki tahliye operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımızı 6 ülkeden uçakla aldık

Tahliye operasyonunu anlattı: 6 ayrı ülkeden...

Survivor'da adalar ne zaman birleşecek? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni bir dönem başlıyor

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan isimler

Survivor'da eleme adayları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.