Gonca Vuslateri'den eşcinsellere destek! 'Bazı eşcinsellerin...'

"Ayrımcıyım evet. Eşcinselliğe karşı çıkan insanı sevemiyorum. Hayırlı uğurlu bir ayrımcılığım var. Kadına düşman duyguları sevmediğim kadar. Bazı eşcinsellerin, özellikle göz önüne çıktıkları zamanlarda, kadınları azarlayarak konuşmalarının, kadınsı iç dünyaları ve inceliklerini anladıklarını çirkince göstermeye çalışanlarından bahsetmiyorum elbette. Aslında insani olmayan her türlü şeyin karşısındayım. Bu da beni bir taraf yapar mı, elbette.

İnsan inanı sevmelidir arkadaş. Bitti gitti. Hadi geçmiş olsun. Zaman bu zaman. Kurtulamazsın bu gerçekten. Bedenler doğuştan özgür!.. 2020 yılındayız. Kıçımıza çip takılarak gezmeye çeyrek kalmış ne diyorsun sen. İnsan, ileri çağı kabul etmelidir. Şu an bunu yazarken White Lion – When The Children Cry çalıyor. Dünyayı çok seviyorum. İçindekileri kendimden ayrı tutmam mümkün değil. Karantinada unutmadık. Burdayız aşkım !!!"

Vuslateri'nin bu paylaşımı takipçilerinden tam destek aldı ve beğeni topladı.