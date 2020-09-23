Gonca Vuslateri'den kafa karıştıran paylaşım! "Zaten kötü oyuncusun..."

Gonca Vuslateri'nin paylaşımı akıllara “Gonca bu sözlerle kimi hedef aldı?” sorusunu getirdi. Vuslateri'nin paylaşımı her hafta ünlü bir oyuncunun konuk olduğu Menajerim Sensin'deki bir ismi eleştirdiği şeklinde yorumlandı.



Ünlü oyuncu gelen yorumlara da yanıt verdi. Vuslateri, Şükran Ovalı'yı eleştirdiği iddiasına ise "Şükran olamaz. O okul arkadaşım. Meslektaşım" yanıtını verdi. Vuslateri "Benim evimde tv sadece play station’a bağlı arkadaşlar. Sadece oynadığım işler açık. Oyunculuğın adı menajerlik dizisi değil. Şurada bir şey yazınca arkadaşlarımın adını vermeyin gülüyoruz. Çünkü benim dizi izlemediğimi bilirler" notunu yazdı.





