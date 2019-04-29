Gonca Vuslateri'den o iddiaya açıklama! 'Meşhur olmanın dezavantajlarından biri...'

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran İstanbul Havalimanı'ndaki bir kadın yolcunun çalışan personele ağır hakaretlerde bulunması olayına tepkiler çığ gibi yağdı. Bu çirkin duruma kayıtsız kalmayan oyuncu Gonca Vuslateri de bir mesaj yayınladı ama takipçilerinden birinden gelen yanıt ise herkesi şaşırtmıştı.

"KİMSEYE NEZAKETSİZLİK YAPMAM"

Gonca Vuslateri, havalimanında gerçekleşen olaya tepki gösterdikten sonra bir takipçisi de yaşadığı tatsız anıyı Vuslateri’ye cevap olarak yazmıştı. Gonca Vuslateri takipçisinden gelen yoruma şu sözlerle yanıt verdi:

"Maalesef meşhur olmanın dezavantajlarından biri de bazı ithamların üzerinizde bir şekilde bir iz bırakması için gerçekleştiğini biliyor olmanıza rağmen topu daima göğsünüzde yumuşatmak zorunda olusunuz. Çünkü göz önünde olmanızla bu hakkı çoktan kaybetmiş oldugunuz düsünülür. Ben hiç bir zaman hiç kimseye nezaketsizlik yapmam. Üstelik calisan insanlara,hizmet aldigim insanlara nezaketsiz davrananlari da icimde cok baska yere koyarim. Cunku bu konu “hassasiyetimdir.”