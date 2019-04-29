MAGAZİN

Gonca Vuslateri'den o iddiaya açıklama! 'Meşhur olmanın dezavantajlarından biri...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 00:01 | Son Güncelleme

Gonca Vuslateri havalimanında yaşanan olaya tepki göstermesinin ardından bir takipçisi onu memnun etmeyecek bir anıyı paylaşmıştı. Gonca Vuslateri ise o iddia sonrasında açıklama yaptı.

Gonca Vuslateri'den o iddiaya açıklama! 'Meşhur olmanın dezavantajlarından biri...'

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran İstanbul Havalimanı'ndaki bir kadın yolcunun çalışan personele ağır hakaretlerde bulunması olayına tepkiler çığ gibi yağdı. Bu çirkin duruma kayıtsız kalmayan oyuncu Gonca Vuslateri de bir mesaj yayınladı ama takipçilerinden birinden gelen yanıt ise herkesi şaşırtmıştı.

640xauto

"KİMSEYE NEZAKETSİZLİK YAPMAM"
Gonca Vuslateri, havalimanında gerçekleşen olaya tepki gösterdikten sonra bir takipçisi de yaşadığı tatsız anıyı Vuslateri’ye cevap olarak yazmıştı. Gonca Vuslateri takipçisinden gelen yoruma şu sözlerle yanıt verdi:

"Maalesef meşhur olmanın dezavantajlarından biri de bazı ithamların üzerinizde bir şekilde bir iz bırakması için gerçekleştiğini biliyor olmanıza rağmen topu daima göğsünüzde yumuşatmak zorunda olusunuz. Çünkü göz önünde olmanızla bu hakkı çoktan kaybetmiş oldugunuz düsünülür. Ben hiç bir zaman hiç kimseye nezaketsizlik yapmam. Üstelik calisan insanlara,hizmet aldigim insanlara nezaketsiz davrananlari da icimde cok baska yere koyarim. Cunku bu konu “hassasiyetimdir.”

gonc

Ama iste fazla ortada olunca insan karalamak daima kolaydir.Insanlar insanliklarina gore kategorize edilir.Beni koyduklari yeri anlarim.Fakat yine ortada olmak,aslinda neyin ne oldugunu anlatmayi da engeller.Ben haksiz olmamla basa cikabilirim. Ama ozur dilemek ve sevmenin kalabalik karsisindaki kullanimi konusunda egitimsiz bir toplum olmamizdan sosyal medyada mektuplasiyoruz. Kisaca su,bazen karsinizdaki insan sizi taniyordur.Siz kirpiginizin kipirdayisinizdan,o gunun anne babanizla kocanizla tartismis halde ya da arkadasiniz öldugu hikayesiyle degil sizi taniyan insanin ‘kendi icinde yasadigi husumetle’ degerlendirir.Cunku tatminsizligi hesap etmemis bir gununuzdesinizdir.Her ikiniz de!Bu nezakete susariz.Bu da bence mesleki deformasyon.. kendimizi tartismaya acabilir “hakaret etmedikten sonra..” burda bir tehdit edicilik yok.. e ama boyle bir sey de yoksa?.. Samimiyetine inandigim tum kalplere acik olmak disinda sizin gibi tipki..ben de baska formul bilmiyorum inanin"


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ünlü oyuncu evlendi! Sosyal medyadan paylaştıÜnlü oyuncu evlendi! Sosyal medyadan paylaştı
Keyfi yok! Tek başına Bodrum'daKeyfi yok! Tek başına Bodrum'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Gonca Vuslateri instagram havaalanı

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Özbey hayranlarını coşturdu!

Merve Özbey hayranlarını coşturdu!

Kenan Doğulu sahne performansıyla hayranlarını büyüledi!

Kenan Doğulu sahne performansıyla büyüledi!

İrem Derici konser kıyafetiyle o modaya uydu!

İrem Derici de o modaya uydu!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor'da eleme adayları belli oldu! Birleşme sonrası kim gidecek?

İpek Tanrıyar ile Murat Evler evlendi!

Ünlü oyuncu evlendi! Sosyal medyadan paylaştı

Seren Serengil tek başına Bodrum'da

Keyfi yok! Tek başına Bodrum'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.