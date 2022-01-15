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Gonca Vuslateri İzzet Yıldızhan'ı fena ti'ye aldı

15.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Gülşen'in sahne kostümleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İzzet Yıldızhan "Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet." sözleriyle tartışma yaratmıştı. Bir etkinliğe katılan oyuncu Gonca Vuslateri, muhabirlerin sorularını yanıtlarken İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.

Gonca Vuslateri İzzet Yıldızhan'ı fena ti'ye aldı

Çarşamba günü Etiler'de objektiflere takılan İzzet Yıldızhan sorulan sorulara cevap vermişti.

"KÜLOTLA DA ÇIKMASINLAR"

İzzet Yıldızhan Hadise ve Gülşen'in sahne kostümleri ile ilgili sorulan bir soruya, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var." diye cevap vermişti.

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SURATINI MONTLA ÖRTTÜ

Yaşanan olaylardan sonra bugün bir etkinliğe katılıp basının sorularını yanıtlayan Gonca Vuslateri, bir kişinin mont uzatıp, "İzzet Yıldızhan yolladı." demesi üzerine montu alan Vuslateri, "Böğrüm gözüktü, İzzet Bey" diyerek montu suratına kapattı.

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Gonca Vuslateri İzzet Yıldızhan
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