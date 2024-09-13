MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı annesi'

Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı annesi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 10:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile Mart 2024'te nikah masasına oturan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına alarak annelik heyecanı yaşamıştı. Daha önce yaptığı paylaşımlarda kızının yüzünü kapatmayı tercih eden Vuslateri minik Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi...

Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı annesi'

MYNET- Ani evlilik kararı ile herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Daha önce kızı ile yaptığı paylaşımlarda minik Asya'nın yüzünü emojilerle kapatan Gonca Vuslateri bu defa kızının yüzünü gösterdi.

GONCA 1

Kızı Asya ile Müjdat Gezen'in yanına giden Gonca Vuslateri bu karesiyle sosyal medyada ilgi gördü.

gonca 2

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kızını görenler 'aynı Gonca', 'çok tatlı', '41 kere maşallah' şeklinde yorumlar yaptılar.

gonca 3

Yalan Dünya, Gönül İşleri, Anne, Bambaşka Biri gibi birçok başarılı projede yer alan Gonca Vuslateri uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Ünlü oyuncu şimdilerde yeni dizisi 'Leyla' ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini ilk o itiraf etti! Nevzat Bahtiyar'ın 3 ifadesinde 5 ayrı çelişki: Şüpheleri daha da artıran olay

Narin cinayetini ilk o itiraf etti! Nevzat Bahtiyar'ın 3 ifadesinde 5 ayrı çelişki: Şüpheleri daha da artıran olay

40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Almayan müşteriye de ceza

40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Almayan müşteriye de ceza

Trenden sarkıp video çekti! Korkunç kaza...

Trenden sarkıp video çekti! Korkunç kaza...

Suda çözülen mayo! Denize girer girmez...

Suda çözülen mayo! Denize girer girmez...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.