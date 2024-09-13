Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı annesi'

MYNET- Ani evlilik kararı ile herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Daha önce kızı ile yaptığı paylaşımlarda minik Asya'nın yüzünü emojilerle kapatan Gonca Vuslateri bu defa kızının yüzünü gösterdi.

Kızı Asya ile Müjdat Gezen'in yanına giden Gonca Vuslateri bu karesiyle sosyal medyada ilgi gördü.

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Ünlü ismin kızını görenler 'aynı Gonca', 'çok tatlı', '41 kere maşallah' şeklinde yorumlar yaptılar.

Yalan Dünya, Gönül İşleri, Anne, Bambaşka Biri gibi birçok başarılı projede yer alan Gonca Vuslateri uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Ünlü oyuncu şimdilerde yeni dizisi 'Leyla' ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.