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Gonca Vuslateri koronavirüsü yendi

02.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan ve evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastanelik olmuştu. Tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Vuslateri'den güzel haber geldi.

Gonca Vuslateri koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, ardından talihsiz bir kaza geçirmişti. Üzerine kaynar su dökülen Vuslateri, hastaneye kaldırılmıştı.

"ARTIK TEK ŞEY İÇİN ÜZÜLEBİLİRİM"

Tedavisi süren Vuslateri, korovanirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Hasta yatağından açıklama yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Sabah 5'in en güzel haberi: Covid Negatif... Hastaneden çıkmıyoruz, 9. kata gidiyorum. Artık iki şey için değil, tek şey için üzülebilirim yavaştan... Ama o da geçecek. Sete zımba gibi girerim" dedi.

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Ayrıca bu süreçte kendisine yardımcı olan doktorlara ve hemşirelere de teşekkür eden oyuncu şu ifadeleri kullandı:

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15 gün her ağladığımda elimi tuttuğunuz, istifra ederken sırtımı sıvazladığınız, benimle hava alıp, tüm ağrı ve öksürüklerimde yanıma koştuğunuz için size minnettarım. Bu ülke size çok şey borçlu... Umarım sizi alkışlamaktan patlayan ellerimizi duyuyorsunuzdur. Minnettarım... Uf bir bacağım da iyileşse ne güzel olacak... Neyse daha hastanedeyiz ama kattan taşınırken bile koyuyor insana...


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gonca Vuslateri
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Geçmiş olsun değişiksin ama ustasın bence :)

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