Gonca Vuslateri koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, ardından talihsiz bir kaza geçirmişti. Üzerine kaynar su dökülen Vuslateri, hastaneye kaldırılmıştı.

"ARTIK TEK ŞEY İÇİN ÜZÜLEBİLİRİM"

Tedavisi süren Vuslateri, korovanirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Hasta yatağından açıklama yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Sabah 5'in en güzel haberi: Covid Negatif... Hastaneden çıkmıyoruz, 9. kata gidiyorum. Artık iki şey için değil, tek şey için üzülebilirim yavaştan... Ama o da geçecek. Sete zımba gibi girerim" dedi.

Ayrıca bu süreçte kendisine yardımcı olan doktorlara ve hemşirelere de teşekkür eden oyuncu şu ifadeleri kullandı:



15 gün her ağladığımda elimi tuttuğunuz, istifra ederken sırtımı sıvazladığınız, benimle hava alıp, tüm ağrı ve öksürüklerimde yanıma koştuğunuz için size minnettarım. Bu ülke size çok şey borçlu... Umarım sizi alkışlamaktan patlayan ellerimizi duyuyorsunuzdur. Minnettarım... Uf bir bacağım da iyileşse ne güzel olacak... Neyse daha hastanedeyiz ama kattan taşınırken bile koyuyor insana...



