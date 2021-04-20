Gonca Vuslateri’nin başına gelmeyen kalmadı: Önce koronoya yakalandı şimdi de üstüne kaynar su döküldü!

Gonca Vuslateri’nin başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu şimdi de talihsiz bir kaza yaşadı. Belinden aşağı kaynar su dökülen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran Vuslateri, üst üste yaşadığı kötü olayları da anlattı.

GONCA VUSLATERİ: "KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞECEĞİM"

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, talihsiz günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran Vuslateri, üst üste yaşadığı kötü olayları da anlattı.

Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan oyuncu, "Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Kovid daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet birkaç gün..."

Vuslateri'nin paylaşımına Bengü, Sibel Arna, Hayko Cepkin, Emre Altuğ, Funda Arar, Ece Yörenç, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli ve Demet Şener gibi birçok ünlü isimden geçmiş olsun yorumları yağdı.

