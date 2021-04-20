MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri’nin başına gelmeyen kalmadı: Önce koronoya yakalandı şimdi de üstüne kaynar su döküldü!

Gonca Vuslateri’nin başına gelmeyen kalmadı: Önce koronoya yakalandı şimdi de üstüne kaynar su döküldü!

20.04.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri’nin bu sefer de üzerine kaynar su döküldü. “Çığlıklarım İstanbul’u ayağa kaldırdı” diyen oyuncunun sağlık durumu iyi.

Gonca Vuslateri’nin başına gelmeyen kalmadı: Önce koronoya yakalandı şimdi de üstüne kaynar su döküldü!

Gonca Vuslateri’nin başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu şimdi de talihsiz bir kaza yaşadı. Belinden aşağı kaynar su dökülen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran Vuslateri, üst üste yaşadığı kötü olayları da anlattı.

GONCA VUSLATERİ: "KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞECEĞİM"

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, talihsiz günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran Vuslateri, üst üste yaşadığı kötü olayları da anlattı.

koronaviruse-yakalanan-gonca-vuslateri-nin-ustune-14077164_9494_m

Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan oyuncu, "Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Kovid daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet birkaç gün..."

Vuslateri'nin paylaşımına Bengü, Sibel Arna, Hayko Cepkin, Emre Altuğ, Funda Arar, Ece Yörenç, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli ve Demet Şener gibi birçok ünlü isimden geçmiş olsun yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Davalık olmuşlardı! Görüntüler olay yarattıDavalık olmuşlardı! Görüntüler olay yarattı
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

128 milyar dolar tartışması: 36 milyar dolar hane halkının elinde

128 milyar dolar tartışması: 36 milyar dolar hane halkının elinde

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! "Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu"

Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! "Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu"

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek!

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.