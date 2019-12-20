MAGAZİN

Gonca Vuslateri'nin Çelik hayranlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış'ın bulunduğu Erkek Arkadaşım Bir Feminist oyunu dün akşam yine seyirciyle buluştu. Vuslateri kendisini izlemeye gelen ünlü dostlarıyla kuliste fotoğraf çektirdi ve takipçileriyle paylaştı.

Gonca Vuslateri'nin Çelik hayranlığı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla renkli kişiliğini gözler önüne seren Gonca Vuslateri, dün akşam Fırat Tanış’la birlikte rol aldığı Erkek Arkadaşım Bir Feminist oyunun sahneledi. Oyun sonrası kulisten paylaşımlarda bulunan Vuslateri kendisini izlemeye gelen ünlü konuklarıyla çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaştı.

gonca-ic

Vuslateri, bu paylaşımları içinde şarkıcı Çelik’e özel bir yer ayırdı. İşte Gonca’nın 90’lı yıllara damga vuran şarkıcıyla ilgili o satırları:

“Yanımda duran adamın Türkiye’de ne kadar posteri varsa görmüş ve duvarına asmış biri olarak oyunumuzu seyretmesinin ve ona kocaman sarılmanın keyfi müthiş. İyi ki geldin.”

gonca-vuslateri-celik-ic

ÇELİK YANITSIZ BIRAKMADI

Şarkıcı Çelik de Gonca’nın kendisiyle ilgili bu övgü dolu satırlarını yanıtsız bırakmadı ve şunları söyledi: “Canım benim… O şeref bana ait. Müthiş bir performanstı; İnanamadım hızınıza, karakterlerin o kadar çok ayrı kişilik olarak birbirine geçmesine ama asla karışmamasına ve uyumunuza! Gerçekten alkışı hak ediyorsunuz. Gurur duydum senle; Zaten çok seviyordum, iyi bir tiyatrocuyu sevdiğim için şimdi daha da çok seviyorum”

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
'Kırbaç fantezisi' sorusunu yanıtladı!'Kırbaç fantezisi' sorusunu yanıtladı!
Demet Akalın ifşa etti! 'Komik değil kardeşim'Demet Akalın ifşa etti! 'Komik değil kardeşim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çelik Gonca Vuslateri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal reklam yıldızı oluyor

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal reklam yıldızı oluyor

Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı

Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı

Azra Akın'dan takdir toplayan hareket! 40 çocuğa umut oldu

Azra Akın'dan takdir toplayan hareket! 40 çocuğa umut oldu

Çocuklarını darp ettiği iddia edilen Yağmur Sarnıç'a şok! Velayet baba Emre Aşık'a verildi

Çocukları gören öğretmen mahkemeye koştu! Velayet elinden alındı

Nurgül Yeşilçay’ın diyet paylaşımına Murat Cemcir’den salçalı yorum

Nurgül Yeşilçay’ın diyet paylaşımına Murat Cemcir’den salçalı yorum

Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu

Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.