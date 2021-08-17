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  4. Gonca Vuslateri'nin gözlükleri dikkat çekti! "Sanki sorun bendeymiş..."

Gonca Vuslateri'nin gözlükleri dikkat çekti! "Sanki sorun bendeymiş..."

17.08.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni projesi için bir süre sette yoğun çalışmalar geçiren Gonca Vuslateri son paylaşımıyla dikkat çekti.

Gonca Vuslateri'nin gözlükleri dikkat çekti! "Sanki sorun bendeymiş..."

Covid 19'a yakalandığı günlerde evde tedavisi devam ederken bacağına kaynar su dökülünce 35 gün hastane macerası yaşayan Gonca Vuslateri, kötü günleri geride bıraktı.

Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan Gonca Vuslateri, sosyal medyaya da hızlı döndü. Son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Vuslateri imajını değiştirmişti. Son haliyle herkesi şaşırtan güzel oyuncu şimdi de gözlükleriyle dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Vuslateri yeni gözlüklerini paylaşarak "Pandemi gözlüklerim hayırlı olsun. Dünyaya b.k rengi gözlükle bakıyorum. Sanki sorun bendeymiş gibi oluyor, değişik hissediyorum" dedi.

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Gonca Vuslateri Instagram
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