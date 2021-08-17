Gonca Vuslateri'nin gözlükleri dikkat çekti! "Sanki sorun bendeymiş..."

Covid 19'a yakalandığı günlerde evde tedavisi devam ederken bacağına kaynar su dökülünce 35 gün hastane macerası yaşayan Gonca Vuslateri, kötü günleri geride bıraktı.

Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan Gonca Vuslateri, sosyal medyaya da hızlı döndü. Son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Vuslateri imajını değiştirmişti. Son haliyle herkesi şaşırtan güzel oyuncu şimdi de gözlükleriyle dikkat çekti.

Vuslateri yeni gözlüklerini paylaşarak "Pandemi gözlüklerim hayırlı olsun. Dünyaya b.k rengi gözlükle bakıyorum. Sanki sorun bendeymiş gibi oluyor, değişik hissediyorum" dedi.

