Gonca Vuslateri: Sezen ‘Albüm yap’ diyor ama ben haddimi biliyorum

Vuslateri, ünlü tatil beldesinde sahne alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Söz ve bestesi Sezen Aksu’ya ait bir single çıkardığını ancak pandemi nedeniyle şanssızlık yaşadığını belirten Vuslateri, mütevazi konuşup “Müzik konusunda haddimi biliyorum” dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca kadın ve çocuğa şiddet konusunda gerekli yasal düzenlemelerin çıktığını da anlatıp “Hayvana, kadına ve çocuğa şiddet konusunda ciddi yasal yeni düzenlemelerin ve çalışmaların yapıldığına inanıyorum. Bu tarz şeylerin gerçekleşmesi çok motivasyon düşürücü” dedi.

“SAHNEYE ÇIKACAĞIM HEYECANLIYIM”

Bayramda sahne alacağı için heyecanlı olduğunu ve müzisyen bir aileden geldiğini ifade eden Gonca Vuslateri ayrıca Sezen Aksu’nun kendisine albüm yapmasını tavsiye ettiğini anlatıp şöyle konuştu:

“Bodrum’da sahne alacağım; şarkı söyleyeceğim çok heyecanlıyım. İlk defa pandemi boyunca sustum, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Single çıktı pandemide onu çıkardık, sevgili Sezen Aksu ile yaptığımız çalışma, söz beste ona ait. İlk defa şarkıyı canlı söyleyeceğim. Çok güzel yorumlar alıyorum biraz havalara soktu beni ‘Albüm yapsan mı?’ diye ama haddimizi de bilmek lazım. Müzikal olsa daha keyifli olur diye hayallerim var müzikle hep iç içe benim hayatım, müzisyen bir ablanın kardeşiyim. Sezen Aksu’suz bir Türkiye düşünülebilir mi?”

