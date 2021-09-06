Gonca Vuslateri teknik ekibi kapıdan çevirdi! Tepki çeken paylaşım

Polemikleri ve paylaşımlarıyla bilinen oyuncu Gonca Vuslateri son paylaşımıyla gündeme geldi. Gonca Vuslateri, televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi kapıdan döndürdü. Sebebi ise evcil hayvanını başka bir odaya koymasını istemeleriydi.

Ünlü oyuncunun teknik ekibin bu isteğine tepkisi herkesi şoke etti.

Gonca Vuslateri'nin bu hareketi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bu isteğin normal olduğunu söyleyenler kadar söyleme tarzını eleştirenler de vardı.

Oyuncu gelen tepkilerden sonra ise "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam. Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim.. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan “alerjim var” diyecek. Odaya kapatın demeyecek. Bitti gitti. Memleketi karşıma alırım ki. Üslup önemli" diyerek yanıt verdi.



