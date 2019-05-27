Gonca Vuslateri ve Özgür Mumcu el ele görüntülendi!

Efsane gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu olan Özgür Mumcu’nun yeni oyuncu aşkını tv100 magazin ekibi görüntüledi.

Bu sabah tv100’de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil’in sunduğu 'Duymadık Demeyin' programında ekrana gelen görüntülerde iki aşık önce Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ediyor, daha sonra da sokakta el ele yürüyor.

Sokakta ellerini havaya kaldırarak ilginç hareketler de yapan ikili daha sonra Cihangir’de bir apartmana giriyor.

Özgür Mumcu geçmişte Sıla, Bilge Öztürk ve Sezin Akbaşoğulları’yla beraberlik yaşamıştı.



