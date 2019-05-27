MAGAZİN

Gonca Vuslateri ve Özgür Mumcu el ele görüntülendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bir yıl önce ses mühendisi Burak Ertoğan’dan boşanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Özgür Mumcu ile aşk orucunu bozdu.

Gonca Vuslateri ve Özgür Mumcu el ele görüntülendi!

Efsane gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu olan Özgür Mumcu’nun yeni oyuncu aşkını tv100 magazin ekibi görüntüledi.

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Bu sabah tv100’de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil’in sunduğu 'Duymadık Demeyin' programında ekrana gelen görüntülerde iki aşık önce Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ediyor, daha sonra da sokakta el ele yürüyor.

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Sokakta ellerini havaya kaldırarak ilginç hareketler de yapan ikili daha sonra Cihangir’de bir apartmana giriyor.

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Özgür Mumcu geçmişte Sıla, Bilge Öztürk ve Sezin Akbaşoğulları’yla beraberlik yaşamıştı.


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özgür mumcu Gonca Vuslateri sevgili

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