Gonca Vuslateri yeni diziyle ekrana dönüyor!

“Vasfiye Teyze” karakteriyle bir anda yıldızı parlayan, sosyal medyada yaptığı taklitlerle büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri’nin yeni projesi belli oldu.

Vuslateri, Show TV’de yayınlanacak olan “Tehlikeli Karım” dizisinde rol alacağı iddia edildi. Hatta dizi için Gonca Vuslateri’ye partner arayışı başladı bile.

Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizinin hikayesi zengin bir ailenin kızı “Derin” ile kenar mahallede yaşayan kuru temizlemeci “Alper”in ilişkisi etrafında dönüyor.

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