MAGAZİN

Gonca Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi sosyal medyayı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 23:16 | Son Güncelleme 7 saat önce

Son zamanlarda magazin gündemini sıkça meşgul eden Seda Sayan ve Seren Serengil polemiğine oyuncu Gonca Vuslateri de el attı. Vuslateri, Instagram hesabından Seda Sayan'ın taklidini yaptığı bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gonca Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi sosyal medyayı salladı!

Seda Sayan, programına Gülben Ergen'i konuk ettikten sonra Seren Serengil tarafından sosyal medyada takipten çıkarılmıştı. Sayan, programında Serengil'in bu tavrı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu Gonca Vuslateri, Seda Sayan'ın yaptığı açıklamaya kendi yorumunu kattı. Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi beğeni rekoru kırdı.

Gonca Vuslateri, beğeni rekoru kıran videosunu şu notla paylaştı:

"Hayatta her şeyle gülüp eğlenelim. Olacak O Kadar olsun yaşadıklarımız. Televizyona oturup mimiklerinden, tavırlarından, kendimi alıkoyamadığım kadındır Seda Sayan. Kendimce eğlenceyi kendisiyle paylaştım. Bileydim daha çok çalışırdım dersime ki yaparım bilirsiniz. Bugün paylaşmış o videoyu. Bu kadın Türkiye'nin kendiyle dalga geçtiği, gülebildiği herkesin birlik içinde yaşadığı yıllarda da program yaptı. Türkiye daha Oprah kim bilmiyordu ama Türkiye'deki şubesi Seda Sayan'dı. Jestlerine, tavrına, Allah bana göstermesin ama sinirlenmesine bile hastayım. Anlayışın için teşekkür ederim. Oyuncunun bu durdurulamaz tarafını seviyorum. Bizim de işimiz böyle. Bugün de birlikte güldük. İyi ki varsın Ablam."

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri seda sayan

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğba Özay'dan o paylaşım hakkında açıklama

Tuğba Özay'dan o paylaşım hakkında açıklama

Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı!

Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı!

Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

Ünlü oyuncu Jessica Falkholt hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Jessica Falkholt hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.