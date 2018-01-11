Gonca Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi sosyal medyayı salladı!

Seda Sayan, programına Gülben Ergen'i konuk ettikten sonra Seren Serengil tarafından sosyal medyada takipten çıkarılmıştı. Sayan, programında Serengil'in bu tavrı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu Gonca Vuslateri, Seda Sayan'ın yaptığı açıklamaya kendi yorumunu kattı. Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi beğeni rekoru kırdı.

Gonca Vuslateri, beğeni rekoru kıran videosunu şu notla paylaştı:

"Hayatta her şeyle gülüp eğlenelim. Olacak O Kadar olsun yaşadıklarımız. Televizyona oturup mimiklerinden, tavırlarından, kendimi alıkoyamadığım kadındır Seda Sayan. Kendimce eğlenceyi kendisiyle paylaştım. Bileydim daha çok çalışırdım dersime ki yaparım bilirsiniz. Bugün paylaşmış o videoyu. Bu kadın Türkiye'nin kendiyle dalga geçtiği, gülebildiği herkesin birlik içinde yaşadığı yıllarda da program yaptı. Türkiye daha Oprah kim bilmiyordu ama Türkiye'deki şubesi Seda Sayan'dı. Jestlerine, tavrına, Allah bana göstermesin ama sinirlenmesine bile hastayım. Anlayışın için teşekkür ederim. Oyuncunun bu durdurulamaz tarafını seviyorum. Bizim de işimiz böyle. Bugün de birlikte güldük. İyi ki varsın Ablam."

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