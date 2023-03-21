Gönderdiği arkadaşlık isteği kabusu oldu! Şarkıcı Hakan Akayran tanınmayacak hale geldi

Olay, İstanbul Eyüpsultan'ta meydana geldi. Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran, 3 mart günü aynı sokakta oturduğu, iş için tanıdığı H.G. karşılaştı. H.G., Akayran'ı kız arkadaşına sosyal medyadan istek gönderdiği iddiasıyla darp etti. Akayran, 40-50 yumruk darbesi ile tanınmayacak hale geldi. Saldırgan H.G. hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"SENİN INSTAGRAM'IN VAR MI LAN"

Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı. Olay 3 Mart tarihinde gece 3 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Sanatçı aracını park etmiş ikametine gireceği sırada daha önceden aynı sokakta oturduğu, iş için tanıdığı Hüseyin G., ile karşılaştı.

Genç adam Hakan Akayran'ın yanına gelerek, 'Senin Instagram'ın var mı lan!' diyerek elinde bulunan telefonu alarak sosyal medya hesabından genç bir kadının fotoğrafını gösterdi. Daha sonra gösterdiği kişiyi tanıyıp tanımadığını soran Hüseyin G., tanımadığı cevabını alınca genç adam saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Hakan Akayran'ın üzerine diziyle bastıran Hüseyin G., iddiaya göre 40-50 yumruk darbesi ile sanatçıyı tanınmayacak hale getirdi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre aldığı yumruk darbeleriyle kendisinden geçen genç adam yarım saat boyunca yediği dayağın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Halen darp edilen sanatçı ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Kolunda ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Akayran şüpheliden şikâyetçi oldu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Şikâyet üzerine gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında doktor raporuna göre Hakan Akayran'ın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, Hüseyin G.'nin ise basit şekilde yaralandığı belirlendi.

Savcılık soruşturma sonunda Hüseyin G., hakkında, 'Kasten Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hakan Akayran ise 'Basit Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Taraflar Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.