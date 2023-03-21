HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gönderdiği arkadaşlık isteği kabusu oldu! Şarkıcı Hakan Akayran tanınmayacak hale geldi

Gönderdiği arkadaşlık isteği kabusu oldu! Şarkıcı Hakan Akayran tanınmayacak hale geldi

21.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrasında dehşeti yaşadı. H.G. isimli kişi, Akayran'ı kız arkadaşına arkadaşlık isteği gönderdiği gerekçesiyle öldüresiye dövdü. Akayran, 40-50 yumruk darbesi ile tanınmayacak hale gelirken, H.G. hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gönderdiği arkadaşlık isteği kabusu oldu! Şarkıcı Hakan Akayran tanınmayacak hale geldi

Olay, İstanbul Eyüpsultan'ta meydana geldi. Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran, 3 mart günü aynı sokakta oturduğu, iş için tanıdığı H.G. karşılaştı. H.G., Akayran'ı kız arkadaşına sosyal medyadan istek gönderdiği iddiasıyla darp etti. Akayran, 40-50 yumruk darbesi ile tanınmayacak hale geldi. Saldırgan H.G. hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

3

"SENİN INSTAGRAM'IN VAR MI LAN"

Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı. Olay 3 Mart tarihinde gece 3 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Sanatçı aracını park etmiş ikametine gireceği sırada daha önceden aynı sokakta oturduğu, iş için tanıdığı Hüseyin G., ile karşılaştı.

4

Genç adam Hakan Akayran'ın yanına gelerek, 'Senin Instagram'ın var mı lan!' diyerek elinde bulunan telefonu alarak sosyal medya hesabından genç bir kadının fotoğrafını gösterdi. Daha sonra gösterdiği kişiyi tanıyıp tanımadığını soran Hüseyin G., tanımadığı cevabını alınca genç adam saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Hakan Akayran'ın üzerine diziyle bastıran Hüseyin G., iddiaya göre 40-50 yumruk darbesi ile sanatçıyı tanınmayacak hale getirdi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre aldığı yumruk darbeleriyle kendisinden geçen genç adam yarım saat boyunca yediği dayağın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Halen darp edilen sanatçı ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Kolunda ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Akayran şüpheliden şikâyetçi oldu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Şikâyet üzerine gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında doktor raporuna göre Hakan Akayran'ın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, Hüseyin G.'nin ise basit şekilde yaralandığı belirlendi.

Savcılık soruşturma sonunda Hüseyin G., hakkında, 'Kasten Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hakan Akayran ise 'Basit Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Taraflar Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın adaylık için YSK'ya başvuracağı saat belli olduErdoğan'ın adaylık için YSK'ya başvuracağı saat belli oldu
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'
Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday olduYeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul darp

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.