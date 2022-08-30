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Gondol bir anda alev aldı! Panayırda yangın paniği

30.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılış töreninde korku dolu anlar yaşandı. Törene, gondolda çıkan yangın damgasını vurdu. Gondolun bir anda alev alması paniğe yol açtı.

Gondol bir anda alev aldı! Panayırda yangın paniği

Erzurum’un İspir ilçesinde Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılış töreni düzenlendi. Panayır etkinlikleri çerçevesinde festival alanına kurulan gondol, açılış sırasında bir anda alev aldı.

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KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın gondol
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