Gondol bir anda alev aldı! Panayırda yangın paniği

Erzurum’un İspir ilçesinde Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılış töreni düzenlendi. Panayır etkinlikleri çerçevesinde festival alanına kurulan gondol, açılış sırasında bir anda alev aldı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı. (İHA)

