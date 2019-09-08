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Gönenliler Mehmet Erdem’le birlikte söyledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Gönen ilçesinin kurtuluşunun 97.

Gönenliler Mehmet Erdem’le birlikte söyledi

Gönen ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında 12. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinin ikinci akşamında Mehmet Erdem sahne aldı. Yıldız Meydanı’nı dolduran binler, Erdem’in parçalarına eşlik etti.
12. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali’nin ikinci gecesinde sahne alan Mehmet Erdem sahnede yaklaşık bir buçuk saat kaldı. Kendine özgü tarzı ve özellikle Barış Manço’nun parçalarının yer aldığı repartuarında, Yıldız Meydanı’nı dolduran binlerce Gönenli, Erdem’e eşlik ettiler.
Hareketli parçalar olduğu kadar kendine özgü parçaları da seslendiren Erdem, "Burada olmaktan son derece mutluyum, umarım en kısa zamanda yine sizlerle beraber oluruz" dedi.
Konser sonrası sahneye çıkan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, sanatçı Mehmet Erdem’e Gönen’e özgü el emeği göz nuru iğne oyası ve çiçek takdim etti. Ayrıca bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan, isminin yazılı olduğu 10 numaralı Gönen Belediyespor forması hediye etti.

Gönenliler Mehmet Erdem’le birlikte söyledi

Gönenliler Mehmet Erdem’le birlikte söyledi

Gönenliler Mehmet Erdem’le birlikte söyledi

Gönenliler Mehmet Erdem’le birlikte söyledi

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