GoNNER ve Offworld Trading Company Epic Store'da Ücretsiz

Civilization IV'ün baş tasarımcısı Soren Johnson tarafından geliştirilen Offworld Trading Company'de Mars'ta kurulan kolonilere hakim olmaya çalışıyoruz. Ekonomik olarak tabii ki. Dünya merkezli bir ticaret devi olarak Mars kolonileri pazarını ele geçirmek oyundaki amacımız.

2016 yılında çıkış yapan Offworld Trading Company oldukça iyi yorumlar almıştı.

GoNNER ise rogue-like mekanikleriyle geliştirilen zorlu bir platform oyunu. GoNNER'da Ikk, Death ve Sally adlı bir uzay balinası arasındaki arkadaşlık anlatılıyor.

İki oyun için de son tarih 12 Mart.

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