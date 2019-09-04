HABER

Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı.Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı.

Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı.

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı. Hareketin 10 binin üzerine çıkması ile ilgili değerlendirme yapan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu şehre gönül vermiş yediden yetmişe her kesimden hemşehrimizle hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Şehrimizin çiçekleri çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, bize bu şehri emanet eden büyüklerimizin hayallerini bir araya gelerek, emek vererek hep birlikte çalışarak hayata geçiriyoruz” dedi.

Gönül Bağı Bağcılar nedir?
Komşuluk ve hemşerilik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Gönül Bağı Bağcılar hareketinde; her yaştan her meslekten gönüllüler maddi karşılık beklemeden, imece ruhuyla toplumun ve mahallenin faydasına dokunacak girişimlerde bulunuyorlar. Gönüllüler; sokağın sorunlarını tespit ederek çözüm için yeni projeler öneriyorlar. Etkinlik, organizasyon, eğitim, yardım, hane ziyaretleri gibi birçok faaliyet gerçekleştiriyorlar. Çevre, temizlik, komşuluk, yardımlaşma, eğitim, sohbet, spor, sokağı güzelleştirme, esnafla kaynaşma gibi birçok alanda mahalle sakinlerini bir arada tutmayı amaçlıyorlar.

Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
CHP, Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayı TBMM'ye taşıdıCHP, Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayı TBMM'ye taşıdı
Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.