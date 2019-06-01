"Gönül belediyeciliğini her yere yaymak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gönül belediyeciliğini her yere yaymak, her vatandaşa ulaşmak ve gönlüne girmek istediklerini belirterek, "Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bu çalışmaları daha güçlü yapmamız, masada sesimizin daha gür çıkması için de bize 23 Haziran'daki seçimde destek olmanız gerekiyor." dedi.

Bakan Kurum, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmek adına çalışmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, "Siz ilçe belediyesi noktasında yapılması gerekenleri yaptınız, sıra bizde. Biz de yerel seçim öncesi verdiğimiz sözleri tutmak suretiyle, önümüzdeki 5 yıllık süreçte projelerimizi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Yerel seçim öncesi Sancaktepe'ye geldiklerinde mülkiyet ve imar problemlerinin olduğunu tespit ettiklerini, bu kapsamda da gerekli çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Kurum, üçüncü şahıslara ait araziler, ecrimisil ve yapı bedellerinin alınmaması noktasında da çalışma yürüttüklerini aktardı.