Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İnşallah tevazuyla samimiyetle gayretle liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde biz gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız." dedi.

Kent merkezindeki programın ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesine geçen Bakan Selçuk, burada AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri olarak son 16 yılda birçok alanda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Engelli, yaşlı hizmetleri, sosyal, çocuk hizmetlerinin daha iyi bir noktada olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "En son asgari ücreti yüzde 26 artırarak 2 bin 20 yaptık. Sosyal yardımlarda da son 16 yılda 289 milyar lira kaynak vatandaşlarımıza aktarıldı. Biz bu kaynakları sizlerle paylaşmaya her daim devam edeceğiz." diye konuştu.

Selçuk, 31 Mart seçimleri öncesinde herkese gönül belediyeciliğinin anlatılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"İnşallah 31 Mart'ta buradan zafer haberini alacağız. Seçimlere kadar kapı kapı dolaşacaksınız, gönülleri, yürekleri fethedeceksiniz. İnşallah tevazuyla samimiyetle gayretle liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde biz gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız ve inşallah burada 31 Mart akşamı çok güzel bir akşam olacak. 31 Mart'ta, zafer sonrası buraya Doğu Ekspresi ile tekrardan geleceğim."

Ziyarette, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ile AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Göksal Toksoy da hazır bulundu.

