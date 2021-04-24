Gönül Dağı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilek babasına kavuşuyor

Ramazan coşkusunun yaşandığı Gönül Dağı’nın 25. bölümünde yine hem eğlenceli hem de heyecanlı birçok olay yaşanıyor. Bu hafta 25. Bölümle izleyicinin karşısına çıkan Gönül Dağı’nda, Dilek’in babasına kavuşmasının mutluluğu yaşanırken, diğer yandan Zahide’nin velayet davasında yaşanan olumsuz gelişmeler, umutların azalmasına neden oluyor.

İŞTE GÖNÜL DAĞI’NIN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yıllardır babasını öldü zanneden Dilek’in baba hasreti Gönül Dağı’nın 25. Yeni bölümünde son buluyor. Daha önce de dağda çalışırken rastladığı babası, Dilek’i yeniden zor bir durumun içinden kurtarıyor. Dilek gözlerini açtığında karşısında duran çobanın babası olduğunu anlıyor.

Babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesi Gülsüm öğretmeni babasının yanına gitmeye ikna etmeye çalışırken, Gülsüm öğretmen yıllardır öldü bildiği kocasını ziyaret etmede tereddüt yaşıyor.

Zahide’nin eski kocası Fikret’in çocukları almak için açtığı velayet davası başlar. Mahkeme bir heyet atayarak çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocukların iyi şartlar altında yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için Zahide’nin evine gelecektir. Bunu öğrenen Taner ve amcaoğulları Veysel ve Ramazan duruma el atar ve heyet gelmeden önce çocukların yaşam alanlarını düzenler. Yatağından dolabına çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yeniden alırlar.