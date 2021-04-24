Gönül Dağı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilek babasına kavuşuyor

Ramazan coşkusunun yaşandığı Gönül Dağı’nın 25. bölümünde yine hem eğlenceli hem de heyecanlı birçok olay yaşanıyor. Bu hafta 25. Bölümle izleyicinin karşısına çıkan Gönül Dağı’nda, Dilek’in babasına kavuşmasının mutluluğu yaşanırken, diğer yandan Zahide’nin velayet davasında yaşanan olumsuz gelişmeler, umutların azalmasına neden oluyor.
Yıllardır babasını öldü zanneden Dilek’in baba hasreti Gönül Dağı’nın 25. Yeni bölümünde son buluyor. Daha önce de dağda çalışırken rastladığı babası, Dilek’i yeniden zor bir durumun içinden kurtarıyor. Dilek gözlerini açtığında karşısında duran çobanın babası olduğunu anlıyor.
Babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesi Gülsüm öğretmeni babasının yanına gitmeye ikna etmeye çalışırken, Gülsüm öğretmen yıllardır öldü bildiği kocasını ziyaret etmede tereddüt yaşıyor.
Zahide’nin eski kocası Fikret’in çocukları almak için açtığı velayet davası başlar. Mahkeme bir heyet atayarak çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocukların iyi şartlar altında yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için Zahide’nin evine gelecektir. Bunu öğrenen Taner ve amcaoğulları Veysel ve Ramazan duruma el atar ve heyet gelmeden önce çocukların yaşam alanlarını düzenler. Yatağından dolabına çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yeniden alırlar.
Fikret, Zahide’nin Sefer ile evlilik kararı almasının ardından velayet davasını açmıştır. Mahkemede artık sadece Zahide’nin değil bundan sonra birlikte yaşayacağı Sefer’in de geçmişi ve hayatı söz konusudur. Sefer’in sabıka kaydı olduğunu öğrenen Zahide büyük bir üzüntü yaşarken, durumun düzeltilebilmesi için bir çıkış yolu aramaktadır.
Ancak Sefer’in sabıka kaydı, herhangi bir suç yüzünden değil, yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olmasından dolayıdır. Fakat yıllar önce yapılan bu iyi niyetli hareket, bugün velayet davasının seyrinin değişmesine neden olur.
Mahkeme heyeti geldiğinde sadece Zahide’nin evini değil, Sefer’in evini de kontrol edecektir. Sefer’in evinde ise geçtiğimiz haftalarda kaçarak evlenen Selami ve Kamuran yaşamaktadır. Heyet geldiğinde Sefer’in evinde genç çiftle karşılaşır ve olaylar gitgide içinden çıkılmaz bir hal alır.
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