Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle, her hafta evlerimize konuk oluyor. Peki Gönül Dağı bu akşam ekrana gelecek mi? İşte yanıtı...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam Gönül Dağı'nın yeni bölümü TRT 1 ekranlarında, izleyiciyle buluşacak. Sevilen dizinin 46. bölümü yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Ferdi Sancar gibi isimler yer alıyor.

8 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.30 Muhteşem Kraliçe

08.25 Türk Sineması

09.55 Masumlar Apartmanı

11.50 Yeni Hayat

13:35 Seksenler Özel

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı



