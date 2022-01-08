Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle, her hafta evlerimize konuk oluyor. Peki Gönül Dağı bu akşam ekrana gelecek mi? İşte yanıtı...
Bu akşam Gönül Dağı'nın yeni bölümü TRT 1 ekranlarında, izleyiciyle buluşacak. Sevilen dizinin 46. bölümü yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Ferdi Sancar gibi isimler yer alıyor.
05.30 Muhteşem Kraliçe
08.25 Türk Sineması
09.55 Masumlar Apartmanı
11.50 Yeni Hayat
13:35 Seksenler Özel
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
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