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Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

08.01.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizilerin yılbaşı tatiline girmesi nedeniyle, Gönül Dağı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi.

Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle, her hafta evlerimize konuk oluyor. Peki Gönül Dağı bu akşam ekrana gelecek mi? İşte yanıtı...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam Gönül Dağı'nın yeni bölümü TRT 1 ekranlarında, izleyiciyle buluşacak. Sevilen dizinin 46. bölümü yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Ferdi Sancar gibi isimler yer alıyor.

Gönül Dağı bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

8 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.30 Muhteşem Kraliçe

08.25 Türk Sineması

09.55 Masumlar Apartmanı

11.50 Yeni Hayat

13:35 Seksenler Özel

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı


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TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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