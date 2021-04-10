Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Büyümüş de küçülmüş!

Sıklıkla beğeni bombardımanına tutulan Gönül Dağı dizisinde mutluluk rüzgarları esiyor. Gönül Dağı 23.bölüm fragmanında Taner ile Dilek'in kaderini tepeden tırnağa etkileyecek gelişmeler yaşandı. Bilindiği üzere son bölümde Taner'in, kıymet verdiği annesine karşı takdire şayan bir saygı örneği göstermesi, yüreklere dokunmuştu. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında ise Halime'nin, oğlunun Dilek ile evliliğine sıcak bakması herkese derin bir nefes aldırdı. Bozkır topraklarında kız isteme coşkusu seyircisinin illiklerine kadar işlerken, Taner ve Dilek kendisini tatlı bir koşuşturmacanın içinde buldu.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 23. BÖLÜM 1. FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? GÖNÜL DAĞI 22. BÖLÜM ÖZET

Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır?

Öte yandan Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Selami her şeyden vazgeçtiği sırada yardımına amcaoğulları koşar. Plana göre Selami ve amcaoğulları isteme sırasında Keriman'ı kaçıracaklardır. Selami ile Keriman kavuşabilecek midir?