Gönül Dağı dizisinde görüldü, herkes merak etti! Gülsarı nedir?

TRT 1’in en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı, yine oldukça etkileyici bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Mustafa Çiftçi’nin eserinden uyarlanan dizi, geniş kitleleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Dizinin son yayınlanan bölümünde dizideki karakterlerden bir tanesinin elinde Cengiz Aytmatov’un Elveda Gülsarı kitabının görülmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kitap internette hızla aratılırken yayınevlerine siparişler de gelmeye başladı. Şimdi bu kitabın ve Gülsarı’nın esrarı araştırılıyor.

GÜLSARI GÖNÜL DAĞI

Cengiz Aytmatov’un eseri ile dizideki hüzünlü bir hikaye birbiriyle oldukça örtüşüyor. Dizinin başrolündeki amcaoğulları kasabanın elektriğini karşılamak adına bir santral kurmak istiyor. En uygun alanı bulduktan sonra bu alanın yaşlı bir kadının tarlası olduğunu öğreniyorlar. Tarlayı kadından kiralamaya karar verdikten sonra ise oldukça etkilenecekleri hüzünlü bir hikaye ile karşılaşıyorlar.

Çocuğunu kaybeden Gülsarı ana, bu acı olayı uzun süre kabul edemiyor, aklı kendisine oyunlar oynamaya başlıyor ve her gün kızının yolunu gözlüyor. Mucit gençler sayesinde ise kızından kendisine emanet olan torununa uzun bir zaman sonra kavuşuyor. Cengiz Aytmatov’un kitabı da hüzünlü bir hikayeyi işliyor.