MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı dizisinde görüldü, herkes merak etti! Gülsarı nedir?

Gönül Dağı dizisinde görüldü, herkes merak etti! Gülsarı nedir?

23.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gönül Dağı dizisinde görüldü, herkes merak etti! Gülsarı nedir?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı’nda son olarak gündeme gelen Elveda Gülsarı kitabı ile ilgili araştırmaları yapılıyor. Dizinin ardından internette hızla aratılan kitabın satışlarının da arttığı görüldü. Şimdi Gülsarı ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor.

TRT 1’in en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı, yine oldukça etkileyici bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Mustafa Çiftçi’nin eserinden uyarlanan dizi, geniş kitleleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Dizinin son yayınlanan bölümünde dizideki karakterlerden bir tanesinin elinde Cengiz Aytmatov’un Elveda Gülsarı kitabının görülmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kitap internette hızla aratılırken yayınevlerine siparişler de gelmeye başladı. Şimdi bu kitabın ve Gülsarı’nın esrarı araştırılıyor.

GÜLSARI GÖNÜL DAĞI

Cengiz Aytmatov’un eseri ile dizideki hüzünlü bir hikaye birbiriyle oldukça örtüşüyor. Dizinin başrolündeki amcaoğulları kasabanın elektriğini karşılamak adına bir santral kurmak istiyor. En uygun alanı bulduktan sonra bu alanın yaşlı bir kadının tarlası olduğunu öğreniyorlar. Tarlayı kadından kiralamaya karar verdikten sonra ise oldukça etkilenecekleri hüzünlü bir hikaye ile karşılaşıyorlar.

Çocuğunu kaybeden Gülsarı ana, bu acı olayı uzun süre kabul edemiyor, aklı kendisine oyunlar oynamaya başlıyor ve her gün kızının yolunu gözlüyor. Mucit gençler sayesinde ise kızından kendisine emanet olan torununa uzun bir zaman sonra kavuşuyor. Cengiz Aytmatov’un kitabı da hüzünlü bir hikayeyi işliyor.

Ekran görüntüsü 2021-02-23 100217

ELVEDA GÜLSARI KONUSU

Kitabın ana kahramanlarından bir tanesi olan Tanabay, yılkı atlara bakmakla görevli olan bir seyis. Sonrasında yılkıcı Turgay, Tanabay’a Gülsarı adında özgürlüğün ve asaletin temsilcisi olan bir atı iyileştirmesini söylüyor. Gülsarı’ya göz gibi bakan Tanabay’ın bu atı sonrasında Sovyet rejimi tarafından alınıyor. Devamlı kaçan Gülsarı da bozkıra geliyor. Bir süre sonra ise Gülsarı’ya ceza veriliyor ve iğdiş ediliyor. Bu sırada Tanabay da rejimle ters düşüyor ve parti rozeti alınıyor. Romanın sonunda birbirini bu çok seven ikili bir araya geliyor olsalar da ikisinin de büyük acılar yaşayarak yaşlandıkları anlaşılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Müstehcen sahneleri reddetmişti, o sözlere duygulandı! 'Sayın cumhurbaşkanımız ve eşinin...'Müstehcen sahneleri reddetmişti, o sözlere duygulandı! 'Sayın cumhurbaşkanımız ve eşinin...'
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

İngiltere'nin kararı sonrası büyük artış: Türkiye'ye geliyorlar

İngiltere'nin kararı sonrası büyük artış: Türkiye'ye geliyorlar

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Diğer Haberler

Winnie Harlow herkesin içinde üstsüz kaldı! Umursamadı

Herkesin içinde üstsüz kaldı! Umursamadı

Burcu Kıratlı kimdir? Gelinliği yine gündemde! Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli?

'Sevgilim giyinmeyi unutmuşsun' demişti! Yeni gelinlik tam not aldı

Sarah Jessica Parker'ın stili olay oldu!

Sarah Jessica Parker'ın stili olay oldu!

Ulukart ailesinde 2. bebek sevinci yaşanıyor

Ulukart ailesinde 2. bebek sevinci yaşanıyor

Engin Altan Düzyatan'ın partneri Belçim Bilgin oldu

TRT dizisi için hazırlanırken araya film aldı! İşte partneri

Herkesin tercih ettiği model Chantel Jeffries plajda!

Herkes onu tercih ediyor! Küçük bikinisiyle dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.