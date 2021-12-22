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Gönül Dağı dizisine Cem Kurtoğlu da katıldı!

22.12.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, artık Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda olacak.

Gönül Dağı dizisine Cem Kurtoğlu da katıldı!

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

ARİF KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Doktor Kenan rolü ile sezon başında diziye dahil olan Serkan Kuru, seyirciyle uyumu yakalamayı başardı. Şimdi ise Elif ve Zeynep kardeşlerin yurt dışında yaşayan ve daha önce dizide yer almayan babaları geri dönüyor.

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Bu rolü canlandıracak olan isim Cem Kurtoğlu olurken, yeni bölümden ilk kareler ise gelmeye başladı.

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Cem Kurtoğlu, Gönül Dağı’nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya’ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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