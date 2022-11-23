Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

3 sezon boyunca TRT 1'de fırtınalar estiren Gönül Dağı dizisi bir süre ekranlardan uzak kalacak. Nedeni bakın neymiş...

Gülsim Ali'nin vedasıyla büyük ses getiren Gönül Dağı dizisi, bu defa uzun bir ayrılıkla gündeme geldi.

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in üstlendiği Gönül Dağı, 1 ay boyunca izleyici karşısına çıkmayacak.

Dünka Kupası maçları nedeniyle yayına ara veren dizinin, 24 Aralık Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

En son 77. bölümü yayınlanan dizinin uzun bir ara vermesi, sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tatil yapma fırsatı bulan Hazal Çağlar, geçtiğimiz günlerde çöl pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya ise bir süredir Şanlıurfa'da...



