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Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

23.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisinden üzen haber geldi.

Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

3 sezon boyunca TRT 1'de fırtınalar estiren Gönül Dağı dizisi bir süre ekranlardan uzak kalacak. Nedeni bakın neymiş...

Gülsim Ali'nin vedasıyla büyük ses getiren Gönül Dağı dizisi, bu defa uzun bir ayrılıkla gündeme geldi.

Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in üstlendiği Gönül Dağı, 1 ay boyunca izleyici karşısına çıkmayacak.

Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

Dünka Kupası maçları nedeniyle yayına ara veren dizinin, 24 Aralık Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

En son 77. bölümü yayınlanan dizinin uzun bir ara vermesi, sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

Tatil yapma fırsatı bulan Hazal Çağlar, geçtiğimiz günlerde çöl pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya ise bir süredir Şanlıurfa'da...

Gönül Dağı izleyicisine kötü haber! TRT 1'in efsane dizisi artık...


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Berk Atan gönül dağı

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