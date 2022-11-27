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Gönül Dağı'ndan ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Seksi şarkıcıya benzetildi

27.11.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisindeki akıbeti merak konusu olan kızıl güzel Sevilay Gültekin, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Gönül Dağı'ndan ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Seksi şarkıcıya benzetildi

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, Dünya Kupası maçları nedeniyle yayın hayatına 1 ay ara verdi. Dizide hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin, değişimiyle şaşırttı.

Gönül Dağı dizisindeki rolünden oldukça farklı bir profil çizen güzel oyuncu Sevilay Gültekin, geçtiğimiz günlerde kirpik ektirdiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Sevilay Gültekin, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'ndan ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Seksi şarkıcıya benzetildi

Krem tonlarında bir bluz tercih eden Sevilay Gültekin, paylaşımına ''Lana Del Rey albüm kapağını sunuyor'' notunu düştü. Takipçileri ''Sen Lana'dan bile güzelsin'' ve ''Doğal halin daha iyi'' gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı'ndan ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Seksi şarkıcıya benzetildi

''Gönül Dağı'ndan ayrıldın mı?'' sorusunu yanıtsız bırakmayan genç oyuncu, ''Hiçbir şey net değil'' dedi.

Gönül Dağı'ndan ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Seksi şarkıcıya benzetildi

SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR?

1997 doğumlu Sevilay Gültekin, profesyonel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Yeni Gelin ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden mezun olan Sevilay Gültekin, tiyatro oyunculuğu da yapıyor.

Gönül Dağı'ndan ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Seksi şarkıcıya benzetildi


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