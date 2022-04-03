Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Hazal Çağlar, TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncularla beraber rol alıyor. Anadolu hikayesinin anlatıldığı komedi dizisinde 'Asuman' rolü ile gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar'ın Instagram pozu olay oldu.

INSTAGRAM POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

26 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.



En son paylaştığı gönderi ile binlerce beğeni alan Hazal Çağlar, 'Çok güzelsin', 'Bu dünyaya fazlasın', 'Nefesimi kestin' gibi yorumlar aldı.

Hazal Çağlar'ın Instagram hesabında 269 bin takipçisi bulunuyor.



eykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar ilk kamera önü deneyimini Aile Hükümeti projesi ile edindi.



