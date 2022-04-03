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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

03.04.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen Gönül Dağı dizisinde 'Asuman' karakteriyle ekranlara gelen Hazal Çağlar, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Son pozuyla beğeni yağmuruna tutulan Çağlar'a çok sayıda yorum geldi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Hazal Çağlar, TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncularla beraber rol alıyor. Anadolu hikayesinin anlatıldığı komedi dizisinde 'Asuman' rolü ile gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar'ın Instagram pozu olay oldu.

INSTAGRAM POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

26 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

En son paylaştığı gönderi ile binlerce beğeni alan Hazal Çağlar, 'Çok güzelsin', 'Bu dünyaya fazlasın', 'Nefesimi kestin' gibi yorumlar aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Hazal Çağlar'ın Instagram hesabında 269 bin takipçisi bulunuyor.
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

eykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar ilk kamera önü deneyimini Aile Hükümeti projesi ile edindi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Instagram'dan paylaştı! 'Nefesimi kestin'


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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